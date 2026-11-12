Como gran parte de lo que dice Trump, este relato del fracaso de Rusia en conquistar Kiev es una mezcla de medias verdades y fantasía. Fue el ejército ucraniano el que detuvo el avance de Rusia, al atacar con éxito a los vehículos de vanguardia de la columna que avanzaba hacia la capital de Ucrania y al destruir puentes. Esos vehículos rusos que se atascaron en el lodo se vieron obligados a salirse de la carretera pavimentada por los contraataques ucranianos.

Pero el lamento de Trump por una invasión que salió mal resulta, no obstante, bastante revelador. En su relato, no se le atribuye ninguna culpa a Vladimir Putin. La invasión a gran escala fallida de Ucrania fue toda culpa de un subordinado idiota. Quizás Trump sienta simpatía por el líder ruso porque él mismo ha cometido un error garrafal sorprendentemente similar.

El 28 de febrero de 2026 — casi exactamente cuatro años después del fallido intento de Putin de conquistar Ucrania — EE.UU. e Israel lanzaron un ataque contra Irán. El objetivo era provocar un cambio rápido de régimen. Pero la visión de Trump de una guerra corta y victoriosa resultó ser un espejismo. Y ahora, al igual que Putin, tiene que asumir las consecuencias de su propio error de cálculo.

La secuencia de acontecimientos que llevó a los líderes de Rusia y EE.UU. a esta situación también presenta similitudes significativas. En ambos casos, las victorias militares iniciales habían generado una peligrosa confianza excesiva.

La anexión de Crimea por parte de Putin en 2014 no encontró resistencia significativa por parte de Ucrania ni de la comunidad internacional en general. Eso pudo haber convencido a Putin de que el gobierno de Volodímir Zelenski en Kiev era un castillo de naipes que se derrumbaría rápidamente y que el mundo exterior volvería a aceptar un hecho consumado.

Un convoy de vehículos blindados rusos circula por una carretera en Crimea, el martes 18 de enero de 2022. (Foto AP)

Trump hizo campaña presentándose como opositor a las guerras en el extranjero. Pero se dejó embriagar por el éxito de EE.UU. al bombardear las instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025 y luego derrocar a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a principios de este año. Así que Trump estaba predispuesto y embriagado de soberbia cuando Benjamín Netanyahu, el líder israelí, lo instó a atacar nuevamente a Irán, unas semanas después de la operación en Venezuela.

Tanto Putin como Trump han centralizado el poder y se han rodeado de aduladores. Los sistemas de gobierno que crearon fueron incapaces de hacer frente a un líder que estaba a punto de cometer un error catastrófico.

Estos paralelismos pueden, por supuesto, ir demasiado lejos. Putin está intentando derrocar a un gobierno democrático en Ucrania y anexionarse grandes extensiones del territorio de su país vecino. El régimen iraní, por el contrario, es una dictadura brutal que ha asesinado a muchos miles de sus propios ciudadanos en las calles. Y ni EE.UU. ni Israel están intentando anexar territorio iraní.

Las diferencias internas entre los sistemas de EE.UU. y Rusia también son fundamentales, por lo que las consecuencias de una guerra fallida son muy diferentes para ambos países.

La guerra contra Irán — y su efecto inflacionario — fue un factor fundamental en la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de período de la semana pasada. Todavía es posible que la administración de Trump retome la ofensiva e intensifique los ataques contra el país. Pero la historia sugiere que el sistema político estadounidense eventualmente obliga a los presidentes a retirarse de una guerra fallida. Es un patrón que se ha mantenido en Vietnam, Afganistán, Iraq... y ahora en Irán.

La guerra fallida de Putin ha infligido un daño atroz y continuo a Ucrania. Y también causará un daño duradero a la propia Rusia. Se estima que las fuerzas armadas del país han sufrido 1.5 millones de bajas, entre muertos y heridos.

Pero el sistema ruso no cuenta con los controles democráticos que podrían obligar a Putin a abandonar el rumbo que ha elegido. Las elecciones rusas están amañadas. Se prohíbe presentarse a las elecciones a los partidos contrarios a la guerra, y los verdaderos políticos de oposición, como Alexei Navalny o Boris Nemtsov, suelen terminar muertos.

Una pregunta clave que ahora se cierne sobre la política mundial es si Xi Jinping aprenderá de los fracasos de Putin y Trump. Muchos creen que el líder chino ha ordenado a las fuerzas armadas de su país que estén preparadas para invadir Taiwán en 2027. (Eso es el año que viene, por si no te habías dado cuenta.)

Seguramente Xi se ha dado cuenta de las dificultades que han encontrado Rusia y EE.UU. al intentar derrotar a naciones más pequeñas y débiles. ¿Eso lo llevará a cuestionar la sabiduría de intentar imponer un bloqueo a Taiwán o invadirlo? ¿O se convencerá a sí mismo de que su situación es diferente y de que los taiwaneses no tienen la voluntad ni la capacidad para resistir el poderío militar chino?

Hasta ahora, el presidente de China ha mostrado más cautela y visión estratégica que los líderes ruso y estadounidense. Pero Xi — al igual que Putin y Trump — es un líder autocrático que no fomenta la disidencia y que quiere pasar a los libros de historia. Es desconcertante constatar que, en el caso de Taiwán — al igual que en los de Ucrania e Irán — la decisión de iniciar una guerra pueda depender del criterio de un solo individuo, por imperfecto que sea.

Escrito por Gideon Rachman