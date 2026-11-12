El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una conferencia de prensa. Foto: EFE
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una conferencia de prensa. Foto: EFE
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Financial Times
Financial Times

Cuando Donald Trump habla del fracaso de Rusia al no poder tomar Kiev en febrero de 2022, es difícil no notar el tono de pesar. Así reflexionaba el presidente de Estados Unidos sobre el tema el mes pasado en la Casa Blanca: “Tenían mil tanques avanzando por una autopista de concreto. No había nada que pudiera detenerlos. La guerra habría terminado en un día. Y un general muy estúpido decidió desviarse a la derecha hacia los campos de cultivo en lugar de seguir por la autopista. Terminó atascado en el lodo”.

TE PUEDE INTERESAR

Ucrania y Rusia acuerdan un canje de prisioneros “a gran escala” y seguir negociando
Zelenski exige garantías de seguridad y descarta ceder el Donbás en negociaciones de paz
No debemos suponer que el viejo EE.UU. va a regresar
Canciller Espá expresa a Rusia su “profunda preocupación” por peruanos que combaten en Ucrania
Canciller Espá visita Rusia después de 14 años tras denuncias de reclutados irregulares

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.