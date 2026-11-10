La Guardia Revolucionaria iraní desveló una nueva base subterránea de misiles en presencia de altos mandos militares, en una demostración de poderío militar en medio de la intensificación de los esfuerzos diplomáticos para hallar una salida a la guerra con Estados Unidos.

“El impacto de los misiles avanzados en el campo de batalla sorprenderá a los enemigos”, afirmó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Alí Abdolahi , durante su visita a la instalación militar de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria.

En un vídeo difundido por el cuerpo militar de élite se ve a Abdolahi recorriendo la instalación a bordo de un vehículo y pronunciando un discurso ante un grupo de soldados con máscaras y los rostros difuminados, rodeados de equipos militares y una variedad de misiles balísticos y de crucero con sus sistemas de lanzamiento.

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Las imágenes muestran además varios misiles nuevos, según la agencia IRNA, que no ofreció detalles, mientras que las autoridades no revelaron la ubicación de la instalación ni precisaron cuándo se produjo la visita.

La presentación se produce después de que el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, anunciara que Irán está construyendo complejos militares subterráneos capaces de mantener la producción y el almacenamiento de armamento incluso bajo intensos bombardeos.

Estos hechos se relizaron en medio de los esfuerzos de Catar, que ejerce como mediador entre Irán y Estados Unidos para encontrar una salida diplomática al conflicto.

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El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó que la guerra podría terminar pronto, dio por prácticamente acabada la capacidad militar iraní y consideró improbable una nueva ofensiva.

En tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí , indicó en que el fin de la guerra pasa por el cumplimiento de las exigencias y condiciones de Teherán recogidas en lo que se conoce como su plan de dos días y defendió la vía diplomática como la única solución al conflicto.

Sin embargo, durante la última semana se han registrado ataques estadounidenses contra varios objetivos en el sur de Irán, mientras que Teherán ha intensificado sus acciones contra los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz, donde ambos países mantienen un pulso por el control de la ruta marítima desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Elaborado con información de EFE.