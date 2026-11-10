Irán desvela nueva base subterránea de misiles mientras se busca el fin de guerra con Estados Unidos. | Foto: Generada con IA - ChatGPT
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Redacción Gestión
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en medio de la intensificación de los esfuerzos diplomáticos para hallar una salida a la guerra con Estados Unidos.

El impacto de los misiles avanzados en el campo de batalla sorprenderá a los enemigos”, afirmó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Alí Abdolahi, durante su visita a la instalación militar de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria.

con máscaras y los rostros difuminados, rodeados de equipos militares y una variedad de misiles balísticos y de crucero con sus sistemas de lanzamiento.

Las imágenes muestran además varios misiles nuevos, según la agencia IRNA, que no ofreció detalles, mientras que las autoridades no revelaron la ubicación de la instalación ni precisaron cuándo se produjo la visita.

está construyendo complejos militares subterráneos capaces de mantener la producción y el almacenamiento de armamento incluso bajo intensos bombardeos.

Estos hechos se relizaron en medio de los esfuerzos de Catar, que ejerce como mediador entre Irán y Estados Unidos para encontrar una salida diplomática al conflicto.

quien afirmó que la guerra podría terminar pronto, dio por prácticamente acabada la capacidad militar iraní y consideró improbable una nueva ofensiva.

En tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, indicó en que el fin de la guerra pasa por el cumplimiento de las exigencias y condiciones de Teherán recogidas en lo que se conoce como su plan de dos días y defendió la vía diplomática como la única solución al conflicto.

mientras que Teherán ha intensificado sus acciones contra los buques que intentan atravesar el estrecho de Ormuz, donde ambos países mantienen un pulso por el control de la ruta marítima desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Elaborado con información de EFE.

Una mujer pasa junto a un mural con la bandera nacional de Irán en Teherán el 26 de octubre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer pasa junto a un mural con la bandera nacional de Irán en Teherán el 26 de octubre de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).

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