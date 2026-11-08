La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo 8 de noviembre que otros dos petroleros explotaron y se incendiaron tras impactar contra minas navales cuando intentaban atravesar rutas no autorizadas del estrecho de Ormuz.

Según un comunicado recogido por la agencia Tasnim, uno de los buques se encontraba en la zona oriental del estrecho y el otro dentro de esta vía marítima. Las autoridades iraníes aseguraron que ambas embarcaciones habían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para ingresar a zonas prohibidas.

Hasta el momento, Irán no ha precisado las banderas de los petroleros ni ha informado sobre posibles víctimas.

Dos petroleros chocan con minas navales en Ormuz, según Irán (Foto de ATTA KENARE / AFP).

La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier embarcación que colabore con las fuerzas estadounidenses e incumpla las restricciones iraníes de navegación podría enfrentar incidentes similares.

Este nuevo episodio ocurre después de que el sábado las autoridades iraníes reportaran que otro petrolero quedó inmovilizado y se incendió tras chocar con una mina naval en el este del estrecho de Ormuz.

Irán mantiene restringido el tránsito por esta vía marítima y condiciona su reapertura a que Estados Unidos acepte siete exigencias, entre ellas el levantamiento de las sanciones petroleras, el descongelamiento de activos iraníes y el reconocimiento del control del estrecho por parte de Irán y Omán.

Mientras tanto, Teherán y Washington mantienen negociaciones indirectas con la mediación de Catar para buscar una salida al conflicto, en medio de persistentes tensiones militares en la región.

Elaborado con información de EFE