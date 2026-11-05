Trump ha admitido que hubo un voto de castigo por la guerra de Irán, pero sostiene que volvería a lanzar la ofensiva, porque prefiere impedir que Irán obtenga un arma nuclear a conservar el Congreso.(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Trump ha admitido que hubo un voto de castigo por la guerra de Irán, pero sostiene que volvería a lanzar la ofensiva, porque prefiere impedir que Irán obtenga un arma nuclear a conservar el Congreso.(Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

Todavía en estado de shock, el Partido Republicano hace la autopsia de la debacle de las elecciones del martes, mientras crecen las voces que señalan la guerra de Irán y el elevado coste de la vida como causas de la arrolladora victoria demócrata en el Congreso.

El senador republicano por Texas Ted Cruz, cuyo escaño no estaba en juego, declaró en un pódcast que no fueron simplemente «unas malas elecciones de mitad de mandato», sino «un repudio al nivel del Watergate», el escándalo que culminó en 1974 con la renuncia del presidente Richard Nixon.

“Los alimentos son demasiado caros, la gasolina es demasiado cara, el diésel es demasiado caro, los seguros son demasiado caros, la vida es demasiado cara”, afirmó el senador, quien lamentó que muchos de sus colegas “parecen no haberlo entendido”.

Las dos almas de la guerra de Irán

De los primeros en culpar a la impopular guerra de Irán, que ha disparado los precios de la gasolina, fue el vicepresidente, JD Vance, quien aspira a conservar el apoyo de las bases del movimiento MAGA ante una posible carrera presidencial en el 2028.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas mientras se coloca la última viga de acero en la obra del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas mientras se coloca la última viga de acero en la obra del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).

El análisis ha reavivado el debate entre las dos almas del partido: los MAGA que, como Vance, rechazan el intervencionismo exterior, y los halcones tradicionales, partidarios de una política exterior dura y de un cambio de régimen.

Trump ha admitido que hubo un voto de castigo por la guerra de Irán, pero sostiene que volvería a lanzar la ofensiva, porque prefiere impedir que Irán obtenga un arma nuclear —algo que asegura haber logrado— a conservar el Congreso.

Carrera hacia el 2028

Las elecciones de medio mandato abren además una nueva fase: la precampaña para las presidenciales de 2028, a las que Trump no puede presentarse.

Además de Vance, las miradas republicanas apuntan también a Marco Rubio, que goza de amplia popularidad dentro del partido por su labor como secretario de Estado.

Newt Gingrich, expresidente republicano de la Cámara de Representantes, señaló que las primarias republicanas están “completamente abiertas” tras el resultado del martes y que el número de personas que prefieren a Rubio frente a Vance “es impresionante”.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

México asocia las redadas migratorias en EE.UU. con la pérdida del voto latino de republicanos
La relación entre los latinos en EE.UU. y la derrota de Trump y los republicanos
Una histórica ola demócrata arrebata el Congreso a Trump y a los republicanos
Trump y republicanos se movilizan para evitar una victoria demócrata en las legislativas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.