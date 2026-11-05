Todavía en estado de shock, el Partido Republicano hace la autopsia de la debacle de las elecciones del martes, mientras crecen las voces que señalan la guerra de Irán y el elevado coste de la vida como causas de la arrolladora victoria demócrata en el Congreso.

El presidente Donald Trump, que había pedido a sus bases que votaran pensando en él, se desmarcó rápidamente de los resultados en la noche electoral asegurando que él no estaba en la papeleta, pero los sondeos apuntan a un claro voto de castigo contra la Administración republicana.

El senador republicano por Texas Ted Cruz, cuyo escaño no estaba en juego, declaró en un pódcast que no fueron simplemente «unas malas elecciones de mitad de mandato», sino «un repudio al nivel del Watergate», el escándalo que culminó en 1974 con la renuncia del presidente Richard Nixon.

“Los alimentos son demasiado caros, la gasolina es demasiado cara, el diésel es demasiado caro, los seguros son demasiado caros, la vida es demasiado cara”, afirmó el senador, quien lamentó que muchos de sus colegas “parecen no haberlo entendido”.

El político de Texas, donde el martes James Talarico ganó un escaño en el Senado y se convirtió en el primer demócrata en lograrlo en casi 40 años, sostuvo que el Partido Republicano debe “defender políticas económicas que marquen una verdadera diferencia”.

Las dos almas de la guerra de Irán

De los primeros en culpar a la impopular guerra de Irán, que ha disparado los precios de la gasolina, fue el vicepresidente, JD Vance, quien aspira a conservar el apoyo de las bases del movimiento MAGA ante una posible carrera presidencial en el 2028.

“La razón por la que perdimos es la guerra”, escribió Vance en un largo mensaje en la red social X, en el que lamentó que, según datos internos del Partido Republicano, el problema no fue que los republicanos se quedaran en casa, sino que muchos de los que votaron por Trump en 2024 lo hicieron esta vez por los demócratas.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas mientras se coloca la última viga de acero en la obra del salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca, el 4 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP).

El análisis ha reavivado el debate entre las dos almas del partido: los MAGA que, como Vance, rechazan el intervencionismo exterior, y los halcones tradicionales, partidarios de una política exterior dura y de un cambio de régimen.

Ari Fleischer, exportavoz de George W. Bush, respondió a Vance que el problema no fue la guerra en sí, sino no haber aniquilado a la República Islámica: “Si inicias una guerra, debes ganarla y terminarla; de lo contrario, no la inicies”, dijo.

Trump ha admitido que hubo un voto de castigo por la guerra de Irán, pero sostiene que volvería a lanzar la ofensiva, porque prefiere impedir que Irán obtenga un arma nuclear —algo que asegura haber logrado— a conservar el Congreso.

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Carrera hacia el 2028

Las elecciones de medio mandato abren además una nueva fase: la precampaña para las presidenciales de 2028, a las que Trump no puede presentarse.

Además de Vance, las miradas republicanas apuntan también a Marco Rubio, que goza de amplia popularidad dentro del partido por su labor como secretario de Estado.

Según el diario The Independent, Rubio, que intentó sin éxito obtener la nominación presidencial republicana en 2016, estaría planteándose dejar el cargo para distanciarse de Trump antes de lanzar su candidatura, una información que desde el Departamento de Estado han calificado de «noticias falsas».

Newt Gingrich, expresidente republicano de la Cámara de Representantes, señaló que las primarias republicanas están “completamente abiertas” tras el resultado del martes y que el número de personas que prefieren a Rubio frente a Vance “es impresionante”.

Con información de EFE