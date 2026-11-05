La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez
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Redacción Gestión
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este jueves que las redadas migratorias y el racismo contra los latinos en Estados Unidos probablemente influyeron en el cambio de voto de esta comunidad hacia el Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato del pasado martes.

dijo Sheinbaum en su conferencia diaria.

La mandataria respondió así al ser cuestionada sobre la posible relación entre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los resultados electorales, que dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 17 mexicanos que han muerto en Estados Unidos durante operativos o bajo custodia del ICE desde 2025.

ICE. (Foto referencial: Spencer Platt / Getty Images / AFP)
ICE. (Foto referencial: Spencer Platt / Getty Images / AFP)

Las prioridades del voto latino en elecciones de EE.UU.

Las declaraciones se producen después de que una encuesta de la organización UnidosUS revelara que el 67% de los votantes latinos apoyó a los demócratas en la Cámara de Representantes y que un 17% de los hispanos que votaron por Trump en el 2024 respaldó ahora a candidatos de ese partido.

Sin embargo, el sondeo identificó el costo de vida y la inflación como las principales preocupaciones de los votantes latinos, mencionadas por el 58%, mientras que el 27% señaló las políticas migratorias y la actuación del ICE.

El miércoles,

Con información de EFE

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