El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ Neil Hall
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/ Neil Hall
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alaba en su determinación anual publicada este miércoles la labor de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el narcotráfico, pero insiste en que el país vecino debe fomentar más participación del sector privado en esta labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus fuerzas de seguridad.

, escribió Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas publicada este miércoles.

El republicano destacó también el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, “a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho”.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, añadió Trump.

Claudia Sheinbaum. (Foto: EFE)
Claudia Sheinbaum. (Foto: EFE)

Señala a China por su papel en la producción de drogas

El magnate neoyorquino cree, además, que “las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales”.

Trump considera que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar también por “

El mandatario estadounidense señaló también a China en el documento, ya que afirmó que el gigante asiático “sigue siendo el mayor productor mundial de muchos de los precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales”.

La lista de “principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas” que figura en la determinación presidencial de este año se mantiene sin cambios con respecto a 2025 e incluye a Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Trump pide que tasas de interés bajen “rápidamente” tras alza de la Reserva Federal
EE.UU. y China discuten bajar aranceles antes de cumbre Trump-Xi
Brasil gana terreno en EE.UU. con lo que más necesita Trump
¿Quién es el empresario ruso que financió la boda del hijo de Trump?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.