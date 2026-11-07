El presidente estadounidense eligió a uno de sus principales asesores en materia migratoria para reemplazar a Susie Wiles, mientras los demócratas cuestionan la decisión. (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP).
El presidente estadounidense eligió a uno de sus principales asesores en materia migratoria para reemplazar a Susie Wiles, mientras los demócratas cuestionan la decisión. (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP).
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Redacción Gestión
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La decisión apunta a mantener la política migratoria de línea dura del mandatario, pese al rechazo que esta ha generado entre parte del electorado.

Miller, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe de gabinete, es uno de los principales impulsores de la política migratoria de Trump y estuvo detrás de las redadas y deportaciones ejecutadas por su Administración.

Los resultados también evidenciaron el desgaste de la política migratoria de Trump entre los votantes hispanos y contribuyeron a la derrota republicana en Texas, uno de los bastiones históricos del partido.

Wiles, quien fue la primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete de la Casa Blanca, era considerada una colaboradora cercana al presidente y mantenía un perfil más moderado y discreto.

Su salida se suma a la de otras funcionarias durante el segundo mandato de Trump, como la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la exfiscal general Pam Bondi.

Reacciones al nombramiento

Por su parte, Hakeem Jeffries, quien previsiblemente asumirá en enero la presidencia de la Cámara de Representantes, calificó a Miller de xenófobo y extremista, en referencia a su papel en la política migratoria y los operativos de deportación.

Desde la noche electoral, Trump ha evitado asumir responsabilidad por los resultados y argumentó que no era candidato en los comicios. También advirtió que recurrirá a su poder de veto para bloquear iniciativas legislativas de la oposición.

¿Qué pasará con el secretario de Defensa?

Sin embargo, el funcionario expresó su respaldo al nuevo escenario en la Casa Blanca luego de conocerse la salida de Wiles. “Los patriotas toman el control”, publicó en sus redes sociales.

Pese a ello, Trump ha defendido la permanencia del secretario de Defensa y destacó públicamente su desempeño.

Elaborado con información de EFE

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