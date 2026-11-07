El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en reemplazo de Susie Wiles, quien dejó el cargo tras la derrota republicana en las elecciones de medio mandato.

La decisión apunta a mantener la política migratoria de línea dura del mandatario, pese al rechazo que esta ha generado entre parte del electorado.

Miller, quien hasta ahora se desempeñaba como subjefe de gabinete, es uno de los principales impulsores de la política migratoria de Trump y estuvo detrás de las redadas y deportaciones ejecutadas por su Administración.

Su ascenso representa una señal de continuidad en la estrategia del republicano, en lugar de un cambio de rumbo tras el revés electoral.

La designación se produce luego de que los demócratas consiguieran su mayor victoria en el Congreso en más de medio siglo.

Los resultados también evidenciaron el desgaste de la política migratoria de Trump entre los votantes hispanos y contribuyeron a la derrota republicana en Texas, uno de los bastiones históricos del partido.

Wiles, quien fue la primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete de la Casa Blanca, era considerada una colaboradora cercana al presidente y mantenía un perfil más moderado y discreto.

Su salida se suma a la de otras funcionarias durante el segundo mandato de Trump, como la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la exfiscal general Pam Bondi.

Reacciones al nombramiento

La decisión de Trump generó cuestionamientos entre los representantes demócratas. El líder de esa bancada en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo que el mandatario no había aprendido de la derrota electoral y calificó la designación como una mala decisión.

Por su parte, Hakeem Jeffries, quien previsiblemente asumirá en enero la presidencia de la Cámara de Representantes, calificó a Miller de xenófobo y extremista, en referencia a su papel en la política migratoria y los operativos de deportación.

Desde la noche electoral, Trump ha evitado asumir responsabilidad por los resultados y argumentó que no era candidato en los comicios. También advirtió que recurrirá a su poder de veto para bloquear iniciativas legislativas de la oposición.

¿Qué pasará con el secretario de Defensa?

En medio de los cambios en la Casa Blanca, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también enfrenta cuestionamientos por la impopularidad de la guerra de Irán. Su salida había sido considerada una posibilidad tras los resultados electorales.

Sin embargo, el funcionario expresó su respaldo al nuevo escenario en la Casa Blanca luego de conocerse la salida de Wiles. “Los patriotas toman el control”, publicó en sus redes sociales.

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Los demócratas, que tendrán una nueva mayoría en el Senado a partir de enero, evalúan impulsar investigaciones sobre la gestión de Hegseth e incluso promover un proceso de destitución.

Pese a ello, Trump ha defendido la permanencia del secretario de Defensa y destacó públicamente su desempeño.

Elaborado con información de EFE