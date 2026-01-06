Horas despues de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, juramentó como presidenta encargada del país, tras la captura de Nicolás Maduro por el ejército de Estados Unidos, el presidente de EE.UU.,Donald Trump, dijo que los secretario de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Además sostuvo que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está “cooperando”.

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

“Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)”, aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Adminsitración Trump, para “un rol más elevado” en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.

El sábado Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela y ayer aseguró que “estamos al cargo” del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no “hace lo correcto”.

En la entrevista de este lunes con NBC News, Trump, que negó que la líder opositara María Corina Machado sea una interlocutora válida para guiar al país tras la salida de Maduro, se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como líder de Gobierno chavista.

“Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, aseguró Trump. EFE

La juramenetación de Rodríguez

La juramentación se realizó en una ceremonia en la sede de la Asamblea Nacional. Rodríguez se convirtió, así, en la primera mujer en asumir la presidencia de Venezuela, aunque de forma interina.

“Juro por Bolívar, juro por nuestros libertadores, juro por nuestras libertadoras y juro por nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan y deben sumarse como un solo pueblo desde todos los sectores políticos de Venezuela, desde todos los sectores sociales, económicos, que juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro”, indicó.

Por otro lado, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela que apoya a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, calificó de “ilegítima” a la nueva Asamblea Nacional, instalada para el período legislativo 2026-2031 y dominada por una mayoría chavista.

En un comunicado, la PUD recordó su rechazo a las elecciones parlamentarias del 25 de mayo de 2025, un proceso que consideró ilegítimo al argumentar que “no cumplió con las mínimas condiciones necesarias para ser reconocido”.

“En dicho proceso, el régimen se adjudicó una Asamblea Nacional hecha a su medida, sin participación alguna de las fuerzas políticas de la oposición democrática”, afirmó el bloque opositor.

La PUD reafirmó que la “superación de la crisis política venezolana debe conducir, de manera ineludible, a la restitución plena del orden constitucional”, teniendo siempre presente, agregó, el principio de la soberanía popular que establece la Constitución.

