El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, dejará su cargo como líder republicano tras la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, según confirmó este miércoles su portavoz a la agencia AFP.

La decisión fue comunicada por Johnson a su equipo un día después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

El portavoz del legislador confirmó su retiro ante una consulta sobre las versiones que circulaban al respecto.

Su salida abre una disputa por el liderazgo republicano en la Cámara Baja, donde se perfilan como posibles candidatos Steve Scalise, actual líder de la mayoría republicana, y Jim Jordan, presidente del Comité Judicial y representante por Ohio.

Johnson, de 54 años y representante por Luisiana, ocupa la presidencia de la Cámara desde octubre de 2023. Llegó al cargo como candidato de consenso luego de varias semanas de enfrentamientos internos que terminaron con la destitución de su antecesor, Kevin McCarthy.

Pese a su decisión, el presidente Donald Trump expresó su respaldo al legislador y calificó su desempeño al frente de la Cámara como “fantástico”. Asimismo, indicó que no intervendrá en la elección interna republicana, prevista para el próximo martes.

Johnson fue reelegido como representante por Luisiana. Por tanto, su decisión de no competir por el liderazgo de la minoría republicana no supone su renuncia inmediata a la presidencia de la Cámara ni su salida del Congreso.

Cabe señalar que Johnson es el republicano de mayor rango después de Trump y del vicepresidente JD Vance, además de ocupar el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial.

Elaborado con información a AFP