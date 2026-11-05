La salida de Johnson abre una disputa por el liderazgo republicano entre Steve Scalise y Jim Jordan. Donald Trump respaldó la gestión del legislador, a quien calificó de "fantástico". (Foto de Jim WATSON / AFP).
La salida de Johnson abre una disputa por el liderazgo republicano entre Steve Scalise y Jim Jordan. Donald Trump respaldó la gestión del legislador, a quien calificó de "fantástico". (Foto de Jim WATSON / AFP).
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Redacción Gestión
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La decisión fue comunicada por Johnson a su equipo un día después de que los demócratas consiguieran el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

Su salida abre una disputa por el liderazgo republicano en la Cámara Baja, donde se perfilan como posibles candidatos Steve Scalise, actual líder de la mayoría republicana, y Jim Jordan, presidente del Comité Judicial y representante por Ohio.

Pese a su decisión, el presidente Donald Trump expresó su respaldo al legislador y calificó su desempeño al frente de la Cámara como “fantástico”. Asimismo, indicó que no intervendrá en la elección interna republicana, prevista para el próximo martes.

Johnson fue reelegido como representante por Luisiana. Por tanto, su decisión de no competir por el liderazgo de la minoría republicana no supone su renuncia inmediata a la presidencia de la Cámara ni su salida del Congreso.

Cabe señalar que Johnson es el republicano de mayor rango después de Trump y del vicepresidente JD Vance, además de ocupar el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial.

Elaborado con información a AFP

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