Las acciones de Nvidia se desplomaron más de 5% el lunes luego que el fabricante de chips informáticos, pieza central de la carrera por la inteligencia artificial (IA), abrió una investigación sobre informes de que el director general, Jensen Huang, fue “blanco de un esfuerzo de inteligencia extranjero”.

El anuncio de Nvidia el domingo sobre la pesquisa se produjo después de que Huang reconoció que tuvo una relación íntima con una ejecutiva empresarial que, según The New York Times, la inteligencia de Estados Unidos determinó que estaba recopilando información para China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China desestimó el lunes las acusaciones de espionaje y las calificó de campaña de difamación contra Beijing.

Los microprocesadores de Nvidia impulsan muchos de los centros de datos y sistemas informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. Sus procesadores avanzados también han sido un foco de las restricciones de exportación de Estados Unidos destinadas a limitar el acceso de China a tecnología de semiconductores de vanguardia.

Hay una posibilidad pequeña de que Huang sea destituido o renuncie al cargo de CEO, escribió Dan Ives , socio y director gerente sénior de Yorkville Ives & Co., al señalar que Huang “no es reemplazable”.

“Tras la Ola Azul de la semana pasada, esto también aumentará el impulso para un mayor escrutinio regulatorio en Washington, especialmente en torno a China y las restricciones a los chips, en un momento en que la carrera armamentista de la IA está subiendo a su siguiente marcha entre Estados Unidos y China”, escribió Ives .

El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump durante un evento en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)

Aun así, Ives indicó que existe un riesgo, ya que Huang podría ser removido como director general dependiendo de la investigación de la junta directiva, y que esto seguirá siendo un lastre para las acciones en el corto plazo.

Sin embargo, las acciones de Nvidia y otras importantes empresas de IA se han vendido de manera constante desde principios de octubre, ante el creciente temor de una burbuja en el sector. Nvidia ha caído 23% en los últimos 30 días, incluida la venta masiva del lunes.

Las acciones de Nvidia bajaron US$ 10.48, hasta US$ 176.16. Los títulos alcanzaron un máximo histórico el mes pasado.

China niega todo

China negó el lunes haber tratado de tender una trampa al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y afirmó que las acusaciones de espionaje carecen de fundamento y forman parte de una campaña de desprestigio contra Beijing.

Huang reconoció que había tenido una relación íntima con una ejecutiva de negocios y ofreció una disculpa a su esposa y a la empresa en una carta abierta publicada en el sitio web de Nvidia. No identificó a la mujer.

Nvidia anunció el domingo que estaba realizando una investigación independiente sobre reportes de que Huang era el “objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera”.

The New York Times publicó que la inteligencia de Estados Unidos determinó que la mujer estaba recopilando información para Beijing.

“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido a proteger a NVIDIA y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Huang en su carta.

En una rueda de prensa habitual el lunes, un portavoz chino rechazó las afirmaciones de que utilizó a la mujer como espía.

“La llamada acusación de espionaje chino carece de fundamento. No son más que calumnias contra China”, afirmó el lunes el portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores Guo Jiakun .

Beijing ya había rechazado el reportaje de The New York Times, que señaló que Huang había desarrollado una relación estrecha con una ciudadana china llamada Alice Huang, quien dirigía una empresa que el año pasado enfrentó acusaciones de que estaba enviando ilícitamente chips informáticos avanzados de Nvidia a China.