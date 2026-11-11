Rusia y Ucrania acordaron un canje de prisioneros “a gran escala” y proseguir con el diálogo tras las negociaciones en Abu Dabi bajo mediación de emisarios estadounidenses, que se reunirán el jueves por separado con Volodimir Zelenski y Vladimir Putin.

Al final de este encuentro trilateral, el primero sobre este conflicto desde que perdió foco de atención por el comienzo de la guerra en Oriente Medio en febrero, no se anunciaron avances sobre las desavenencias de fondo, en especial acerca del territorio. También discrepan sobre el papel que los europeos deberán desempeñar en el futuro.

A pesar de esto, “existe esta oportunidad, esta ventana de oportunidad, cuando todos los participantes que ahora están implicados en el proceso de negociación desean sinceramente alcanzar un resultado antes de 2027”, dijo Zelenski al llegar a Irlanda, donde tiene previsto reunirse con enviados estadounidenses que previamente se verán con Putin en Moscú.

El negociador estadounidense Jared Kushner dijo que él y Steve Witkoff se reunirán el jueves en Moscú con Putin, y posteriormente con Zelenski en Dublín.

El presidente ucraniano dijo que espera que los funcionarios estadounidenses regresen de su reunión con el presidente ruso con propuestas concretas.

Asimismo, Zelenski valoró positivamente el “cambio de tono” de Estados Unidos respecto a la inclusión de Europa en las negociaciones.

Los países europeos se han visto sacudidos por la iniciativa de Rusia de revisar la arquitectura de seguridad de todo el continente, mientras que Estados Unidos también ha planteado un nuevo marco.

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“Nueva Yalta”

El principal negociador de Moscú afirmó el miércoles que su país aspira a una “nueva y moderna Yalta”, en referencia a la conferencia de 1945 en la que los líderes occidentales se repartieron Europa con la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

Unos 50 líderes europeos tienen previsto reunirse este jueves en la capital irlandesa, con las conversaciones de Abu Dabi como principal tema de la agenda.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró el miércoles que las conversaciones de Abu Dabi demostraron que Estados Unidos, Ucrania y Europa están “alineados y unidos”.

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Intercambio “a gran escala”

Tras dos días de reuniones, ucranianos y rusos se pusieron de acuerdo para un nuevo intercambio de prisioneros que, según el jefe de la delegación rusa Vladimir Medinski, será “a gran escala”, aunque los detalles se conocerán posteriormente.

Kiev estaba a la espera de una respuesta de Moscú sobre un posible intercambio de prisioneros de guerra que podría ser “1,000 por 1,000, quizá incluso llegue a 1,200”, anunció Zelenski.

También señaló que las partes habían entrado en “muchos más detalles” sobre la cuestión de las garantías de seguridad.

Kushner espera que la reunión con Putin en Moscú sirva para “revisar lo que se discutió hoy e intentar avanzar más” en algunos de los temas abordados, ya que ven “algunas oportunidades”.

El encuentro con Zelenski en Dublín permitirá “explorar más a fondo algunas de las ideas que se nos ocurrieron aquí hoy”, añadió el yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

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Las negociaciones continuarán

“Persisten diferencias significativas” entre ambos bandos, reconoció el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umiérov, en Telegram. “Todavía queda mucho trabajo difícil por delante, pero hay oportunidades para continuar el proceso de negociación”, resumió.

El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, declaró que “las negociaciones sin duda continuarán”. Sin embargo, puso en duda que Europa vaya a tener voz.

“Realmente no entendemos de qué se puede hablar con ellos. No hemos recibido ni una sola iniciativa de paz, ni una sola propuesta concreta por parte de los países europeos”, afirmó.

Ucrania insiste en la necesidad de incorporar a Europa a un eventual acuerdo. Y Kushner afirmó que tratará con Putin formas de “incorporar a los europeos”

Funcionarios de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, así como de la OTAN y la Unión Europea, viajaron a Abu Dabi para celebrar reuniones paralelas.

- Casi cinco años de guerra -

Cientos de miles de personas han perdido la vida desde que Rusia invadió Ucrania, en febrero de 2022. Millones han huido del este y el sur de Ucrania, zonas que han quedado en gran parte destruidas por los ataques rusos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Moscú exige a Ucrania que se retire de las zonas del este del país que aún controla y quiere alcanzar un acuerdo de gran alcance sobre la “arquitectura de seguridad de Europa” para poner fin al conflicto, lo que se entiende por las constantes peticiones de Rusia de alejar a la OTAN de sus frontera con los países europeos y poner fin al apoyo militar occidental a Kiev.

Kiev afirma que debe haber un alto el fuego antes de cualquier negociación sobre el territorio y ha pedido una reunión directa entre Zelenski y Putin para debatir las cuestiones más importantes.

Elaborado con información de AFP