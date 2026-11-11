Volodímir Zelenski sostuvo que Ucrania no negociará el abandono de la región del Donbás. Foto de Jonathan Nackstrand / AFP.
Volodímir Zelenski sostuvo que Ucrania no negociará el abandono de la región del Donbás. Foto de Jonathan Nackstrand / AFP.
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Redacción Gestión
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El , expresó este miércoles sus dudas sobre la posibilidad de que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos permitan avanzar hacia el fin de la guerra y descartó que Kiev negocie el abandono de la región del Donbás.

Durante una comparecencia en Dublín junto al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, Zelenski señaló que espera que Estados Unidos regrese de sus contactos con Moscú con “propuestas concretas”, aunque manifestó sus reservas sobre la disposición del presidente ruso, Vladímir Putin, para facilitar avances.

“Espero que haya resultados este año y el próximo”, afirmó el mandatario, quien recordó que la población ucraniana continúa afrontando las consecuencias de la guerra.

Ucrania pide participación de Europa

Tras las reuniones mantenidas durante dos días en Abu Dabi entre representantes rusos y los mediadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, Zelenski sostuvo que Europa debe intervenir en las negociaciones de paz “en igualdad de condiciones”.

“Esta guerra está en Ucrania y terminarla sin la participación de Europa sería injusto y sería imposible”, afirmó, al agradecer a Irlanda por los paquetes de ayuda entregados a Kiev y por su disposición a mantener el respaldo a Ucrania.

Volodímir Zelenski sostuvo que Ucrania no negociará el abandono de la región del Donbás. Foto: EFE.
Volodímir Zelenski sostuvo que Ucrania no negociará el abandono de la región del Donbás. Foto: EFE.

“Necesitamos señales positivas de Estados Unidos”, indicó Zelenski, quien señaló que Kiev espera conocer las respuestas de Washington y Moscú respecto de las garantías de seguridad que reclama.

Liberación de prisioneros

Otro de los asuntos abordados fue la liberación de prisioneros de guerra. Zelenski dijo estar a la espera de nuevos detalles por parte del equipo estadounidense y cuestionó la demora en las excarcelaciones.

Según el mandatario, existen más de 5.000 prisioneros entre Rusia y Ucrania. En ese contexto, expresó su expectativa de que Moscú acepte una liberación humanitaria de hasta 1.200 prisioneros.

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, sostuvo que “tiene que haber voces europeas en la mesa” de negociación y adelantó que las conversaciones desarrolladas en Abu Dabi serán analizadas durante la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE), prevista para este jueves en Dublín.

Martin también afirmó que el futuro de Ucrania está “dentro de la Unión Europea” y manifestó su esperanza de que puedan abrirse otros dos grupos de negociación en el proceso de adhesión, después de los avances registrados con Moldavia.

Irlanda, además, brindará el apoyo logístico necesario para la reunión que Zelenski mantendrá este jueves en Dublín con Witkoff y Kushner.

Con información de EFE.

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