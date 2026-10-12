El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, denunció este lunes que Rusia continúa atacando instalaciones energéticas de su país, pese al anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre un supuesto acuerdo para detener este tipo de ofensivas entre ambos países.

Durante su participación en el Foro de Seguridad de Varsovia, en Polonia, Zelenski señaló que Ucrania quedó “horriblemente sorprendida” por los ataques rusos contra una central eléctrica en Járkiv, en el noreste del país, así como contra una instalación de producción de gas y una gasolinera civil. Los bombardeos se produjeron horas después del anuncio de Trump sobre el denominado alto el fuego energético.

Más tarde, en una entrevista con Fox News, el mandatario ucraniano aseguró que su Gobierno no había atacado instalaciones energéticas rusas desde que se conoció la propuesta y expresó su disposición a respetarla. Consideró que una tregua de este tipo podría representar “un buen primer paso” para poner fin a la guerra.

Sin embargo, manifestó sus dudas sobre la voluntad de Moscú de cumplir el compromiso. Zelenski sostuvo que un alto el fuego energético implica que ambas partes dejen de atacar la infraestructura de este sector, sin responder a las ofensivas del adversario.

El anuncio de Trump, difundido el domingo a través de sus redes sociales, ofreció pocos detalles sobre los términos de la iniciativa. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, evitó confirmar si Rusia había aceptado la tregua y señaló que los contactos continuaban.

La UE cuestiona el compromiso de Moscú

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, saludó la posibilidad de suspender los ataques contra instalaciones energéticas, aunque expresó escepticismo sobre la disposición de Rusia a cumplir el acuerdo.

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Durante una reunión de ministros de Exteriores del bloque en Luxemburgo, Kallas afirmó que todavía no había señales de que Moscú fuera a respetar la propuesta. También señaló que una tregua debería contemplar el cese de los ataques contra las personas, y no únicamente contra la infraestructura energética.

Volodymyr Zelenski afirmó que Ucrania está dispuesta a suspender los ataques contra instalaciones energéticas rusas, pero acusó a Moscú de continuar los bombardeos contra objetivos de su país. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Trump ya había anunciado una iniciativa similar el 14 de septiembre, cuando afirmó que ambos países habían acordado no atacar las instalaciones energéticas del otro. Sin embargo, aquella propuesta tampoco se tradujo en un acuerdo con detalles concretos.

Los ataques contra este tipo de infraestructura han afectado tanto a Ucrania como a Rusia. Las ofensivas rusas contra instalaciones ucranianas han provocado interrupciones en el suministro de electricidad, calefacción y agua, mientras que Kiev ha atacado refinerías y otros objetivos energéticos en territorio ruso.

En paralelo, el acuerdo anunciado por Trump con el presidente ruso, Vladimir Putin, para importar diésel de Rusia generó cuestionamientos en Estados Unidos, Ucrania y Europa. Seis senadores estadounidenses, entre ellos cuatro republicanos, pidieron al Gobierno de Trump que revirtiera la decisión y advirtieron que las compras podrían proporcionar recursos financieros a Moscú mientras continúa la guerra.

Zelenski también rechazó las declaraciones de Trump que atribuyeron a los ataques ucranianos contra instalaciones rusas parte del incremento de los precios del combustible en Estados Unidos. El mandatario sostuvo que el bloqueo del estrecho de Ormuz era el factor determinante en esa situación.

Nuevos ataques dejan víctimas en Ucrania

La continuidad de las ofensivas también quedó reflejada en los reportes de víctimas. Según la administración militar de Kiev, una mujer murió y al menos otras cinco personas resultaron heridas después de que un dron ruso impactara un edificio residencial de 25 pisos en la capital ucraniana durante la noche del lunes.

Además, un ataque con drones contra la localidad de Pisochyn, en la región de Járkiv, dejó tres personas fallecidas y otras nueve heridas, incluidos niños, según la Fiscalía Regional de Járkiv.

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La Fuerza Aérea de Ucrania informó que sus defensas derribaron o neutralizaron 89 de los 121 drones rusos registrados durante la noche. En tanto, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos interceptaron 151 drones ucranianos durante el mismo periodo, incluidos aparatos sobre Crimea y el mar Negro.

En un comunicado separado, Moscú informó de ataques nocturnos con drones contra infraestructura portuaria ucraniana y un buque granelero que se dirigía a Odesa con carga militar, según la versión del ministerio ruso.

Con información de AP.