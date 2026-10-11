El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este domingo 11 de octubre que Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, anunciara un acuerdo para suspender los bombardeos contra este tipo de infraestructura.

Según Zelenski, las fuerzas rusas bombardearon una planta energética en Kiev utilizando un dron Shahed. Asimismo, reportó ataques contra otras instalaciones energéticas en la región oriental de Járkov.

“Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”, señaló el mandatario ucraniano en sus redes sociales.

Rusia y Ucrania: Zelenski acusa nuevos bombardeos contra instalaciones energéticas después del anuncio de Trump. (Foto de Sergei Supinsky / AFP).

¿Qué había anunciado Donald Trump?

Horas antes, Trump aseguró que Rusia y Ucrania habían aceptado interrumpir los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, en lo que denominó una “tregua energética”.

El mandatario estadounidense indicó que el acuerdo entraba en vigor inmediatamente, aunque no ofreció mayores detalles sobre sus condiciones.

Por su parte, Zelenski reconoció que desconocía previamente el anuncio. “El anuncio de la tregua fue una noticia para mí”, declaró al medio Axios.

Sin embargo, aseguró que Ucrania estaba dispuesta a aceptar el acuerdo si este había sido negociado entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

La denuncia de nuevos bombardeos introduce incertidumbre sobre la aplicación de la tregua anunciada por Washington, cuyos términos todavía no han sido precisados públicamente.

Elaborado con información de AFP