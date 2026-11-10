La desaparición de un mal EE.UU. no es lo mismo que el regreso del antiguo. (Foto: EFE)
La desaparición de un mal EE.UU. no es lo mismo que el regreso del antiguo. (Foto: EFE)
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Financial Times
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Y ahora, respiremos tranquilos. Ha amanecido de nuevo en Estados Unidos. Por fin, el Congreso saldrá de su letargo para frenar a un presidente cada vez más errático y comenzar a restablecer el lugar de EE.UU. como líder confiable del mundo libre.

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