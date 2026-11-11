El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se felicitó por el fracaso de una moción de censura contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien elogió como un “gran patriota”.

La Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, rechazó enviar la moción de censura al Comité Judicial y con ello impidió una votación programada para el miércoles sobre la presentación de cargos formales contra el asediado jefe del Pentágono.

“Exoneración de un Gran Patriota Estadounidense”, escribió Trump en sus redes sociales.

La Cámara, dominada por los republicanos, rechazó por 211 votos, frente 204, enviar la moción de censura al Comité Judicial.

Con ello, impidió una votación prevista para el miércoles sobre la presentación de cargos formales contra el asediado jefe del Pentágono.

Hegseth fue acusado de presunta mala gestión de la guerra en Irán, de extralimitarse en sus poderes a la hora de realizar cambios de personal y de realizar ejecuciones extrajudiciales con los polémicos ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han causado más de 200 muertes.

El legislador republicano disidente Thomas Massie presentó la moción contra Hegseth una semana después de las elecciones legislativas de medio mandato, donde los demócratas ganaron la mayoría en el Congreso.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, calificó ese martes la votación como una “victoria total”. “Esperamos poner fin a este falso juicio político en la sala de la comisión, donde los hechos seguirán prevaleciendo y esta distracción podrá quedar zanjada”, escribió el funcionario en su cuenta en X.

Previo a ello, Hegseth había calificado de “espectáculo político” la moción de censura para destituirlo, en medio de insistentes reclamos para que Washington ponga fin a la guerra en Irán.

La moción no entró a examinar “delitos graves, ni delitos menores, ni traición, o soborno” sino “desacuerdo sobre políticas”, según precisó Hegseth en una rueda de prensa.

Elaborado con información de AFP.