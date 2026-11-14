El viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China y Japón, previsto del 15 al 21 de noviembre, activará tres encargaturas temporales en el Ejecutivo.

El primer vicepresidente y titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asumirá el despacho presidencial, mientras que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quedará a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

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La disposición fue oficializada mediante la Resolución Suprema 315-2026-PCM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, que establece las responsabilidades de ambos funcionarios durante la ausencia de la mandataria.

MINISTROS ASUMEN CARGOS TEMPORALES

La norma encarga la Presidencia de la República a Luis Fernando Galarreta Velarde, quien ejercerá esta función mientras Fujimori permanezca fuera del territorio nacional.

El viaje fue autorizado por el Senado mediante la Resolución Legislativa 32747. El permiso comprende del 15 al 21 de noviembre de 2026, fecha en la que está previsto el retorno de la jefa de Estado al país.

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Debido a que Galarreta asumirá temporalmente el despacho presidencial, la resolución también dispone que al ministro de Defensa, Rafael Belaunde se le encargue la Presidencia del Gabinete Ministerial.

Belaunde ejercerá esta responsabilidad desde el 15 de noviembre y durante el periodo en que Galarreta se encuentre impedido de atender las funciones del Gabinete.

El documento lleva las firmas de Keiko Fujimori y Luis Galarreta, y fue fechado el 13 de noviembre.

CANCILLER CARLOS ESPÁ ACOMPAÑARÁ A LA MANDATARIA

Además, el Poder Ejecutivo autorizó también el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a China y Japón, del 16 al 21 de noviembre.

El canciller acompañará la agenda internacional vinculada a la 33 Cumbre de Líderes de APEC 2026 y a la reunión que sostendrá la presidenta Keiko Fujimori con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio.

Durante la Semana de Líderes de APEC, Espá tiene previsto sostener reuniones bilaterales con sus homólogos de distintas economías integrantes del foro. Según la Resolución Suprema Nº 316-2026-PCM, estos encuentros permitirán posicionar los temas de interés del Perú en la agenda del bloque.

El ministro de Relaciones Exteriores acompañará la agenda internacional de la mandataria y sostendrá encuentros con sus homólogos de APEC. El despacho quedará temporalmente a cargo de Marco Vinelli. Foto: GEC.

En tanto, mientras dure su ausencia, el despacho de Relaciones Exteriores quedará a cargo de Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

La visita a Japón también busca profundizar la asociación estratégica entre ambos países, que cumple diez años, e impulsar la Hoja de Ruta Perú-Japón 2024-2033, con énfasis en comercio, inversiones, infraestructura, minería, innovación tecnológica y gestión del riesgo de desastres.

AGENDA DE FUJIMORI EN APEC

Como parte de su agenda internacional, la presidenta Fujimori viajará a Shenzhen, China, para participar en la trigésima tercera Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Durante el encuentro, la mandataria también tiene previsto sostener reuniones bilaterales con sus homólogos de las economías integrantes del foro.

Posteriormente, el 20 de noviembre, se trasladará a Tokio, Japón, donde participará en una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. El encuentro estará precedido por una ceremonia de honor.