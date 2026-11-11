El pleno del Senado aprobó, con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, la autorización solicitada por el Ejecutivo para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a China y Japón del 15 al 21 de noviembre de 2026.

Durante su estadía en China, del 17 al 19 de noviembre, la mandataria participará en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, que se desarrollará en la ciudad de Shenzhen.

Asimismo, sostendrá reuniones bilaterales con representantes de otras economías y de la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC para promover el suministro de minerales críticos.

Posteriormente, el 20 de noviembre, Fujimori realizará una visita oficial a Japón, donde conmemorará el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambos países y sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en Tokio.

Durante la ausencia de la jefa de Estado, el despacho presidencial quedará a cargo del primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, conforme a la disposición prevista para garantizar la continuidad de las funciones del Ejecutivo.

Presidenta viajará a China y Japón del 15 al 21 de noviembre para cumplir actividades oficiales. Foto: Presidencia.

Keiko Fujimori habla sobre su viaje y visita de León XIV

El viaje no permitirá que la mandataria pueda despedir al papa León XIV. Al respecto, Fujimori subrayó que no se trata de un desplante al sumo pontífice, tras subrayar que también es importante participar de las reuniones de APEC.

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“Jamás se me ocurriría desairar al papa León XIV, soy católica, creyente y practicante, pero en las circunstancias por las que estamos atravesando en el país y con el fenómeno de E Niño también es fundamental participar de las reuniones de APEC”, expresó a la prensa.

Además señaló que hay una reunión programada con el presidente de China, Xi Jinping, el 17 de noviembre y fue imposible cambiar la fecha y los horarios.