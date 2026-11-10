El Gobierno de Keiko Fujimori presentó ante el Congreso de la República una proposición legislativa para modificar las reglas para deducir del Impuesto a la Renta (IR) a las remuneraciones que reciben los directores de sociedades anónimas por el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa plantea modificar el inciso m) del artículo 37 de la Ley del IR, “a fin de establecer el pago como requisito para la deducción de las remuneraciones [...] de los directores de sociedades anónimas, manteniendo el límite del 6% de la utilidad comercial del ejercicio antes del impuesto”.

Es decir, no bastaría con que las remuneraciones correspondan a un determinado año, sino que también deberá cumplirse con el pago para que puedan deducirse en el periodo.

El propósito de este ajuste, refiere el Poder Ejecutivo, es reducir las oportunidades de arbitraje tributario derivadas de una deducción realizada sin que haya sido efectivamente pagada la remuneración.

Empresas: nuevas reglas para deducir pagos a directores: Pixabay

¿Qué pasa si la empresa paga después?

La propuesta también contempla que las remuneraciones de los directores que no hayan sido deducidas en el ejercicio al que corresponden puedan descontarse en el ejercicio en que efectivamente se paguen.

“Asimismo, se busca uniformizar el tratamiento aplicable a los gastos sujetos al requisito del pago, permitiendo su deducción en el ejercicio en que este se efectúe, aun cuando correspondan a ejercicios anteriores”, relata el texto.

Para ello, el proyecto incorpora estos pagos dentro de los alcances de la Cuadragésimo Octava Disposición Transitoria y Final de la Ley del IR, que permite aplicar este tratamiento a determinados gastos.

Finalmente, las modificaciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2027, siempre que la iniciativa sea aprobada y promulgada como ley.

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¿Cuándo podrán deducir las empresas los pagos a sus directores?

Jorge Dávila Carbajal, socio de Rubio Leguía Normand, explicó la iniciativa introduce una excepción al criterio del devengo, bajo el cual los gastos se reconocen cuando se generan, independientemente de cuándo se paguen.

En este caso, la deducción estaría condicionada al pago efectivo de las dietas de los directores. Así, una empresa podría registrar contablemente estas remuneraciones en un ejercicio, pero deducirlas tributariamente en otro si el pago se realiza posteriormente.

Dávila precisó que esto no implica perder necesariamente el derecho a la deducción, sino que puede trasladarse a un ejercicio posterior.

¿Qué efectos tendría para las empresas?

Dávila advirtió que, de concretarse la modificación, las empresas tendrían que llevar un mayor control de las fechas en que efectivamente pagan las remuneraciones de sus directores para evitar observaciones.

El abogado señaló que este tratamiento no sería completamente nuevo en la legislación tributaria peruana, pues existen reglas similares para determinados gastos vinculados con rentas de segunda, cuarta y quinta categoría, cuya deducción también está condicionada al pago.

Justamente, la exposición de motivos del proyecto va en línea con lo dicho por Dávila. El texto explica lo que sucede hoy en día: “[...] en el caso de las rentas obtenidas por el desempeño de funciones de director de sociedades anónimas se ha establecido un solo límite en el monto deducible, mientras que para las rentas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio se ha dispuesto la condición de pago como requisito para que proceda la deducción ”.

Finalmente, sostuvo que este tipo de disposiciones busca, en términos generales, evitar que se deduzcan gastos sustentados únicamente en provisiones contables, sin que exista un desembolso efectivo.