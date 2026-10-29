La Sunat aprobó una nueva versión del aplicativo que usan los empleadores para declarar los pagos a sus trabajadores. (Foto: GEC)
La Sunat aprobó una nueva versión del aplicativo que usan los empleadores para declarar los pagos a sus trabajadores. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Ante el reciente aumento de la , la estableció una nueva versión del PDT Planilla Electrónica (PLAME) que se adecuara al nuevo sueldo mínimo.

Según se informó a través de la Resolución de Superintendencia 000213-2026/SUNAT, la aprobación corresponde a la versión 4.7 del PDT Planilla Electrónica o formulario virtual 0601, el cual el sistema mediante el cual los empleadores declarar los pagos a sus trabajadores.

Esta nueva versión también se usará para la declaración correspondiente a los períodos tributarios de noviembre del 2011 a septiembre del 2026, así como para efectuar el pago respectivo.

La nueva versión podrá encontrarse desde el 30 de octubre en la página oficial www.sunat.gob.pe.

¿Por qué se hizo el cambio?

Este cambio se da debido a que algunos conceptos que se declaran utilizando el PDT Planilla Electrónica deben tener como referencia la RMV, “por lo que resulta necesario aprobar una nueva versión del mencionado aplicativo con la finalidad de actualizarlo”.

Cómo se recuerda, recientemente

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