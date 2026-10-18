Hay una deuda tributaria de S/13,051 millones en cobranza coactiva concentrada por 8,833 contribuyentes, indica un informe de ComexPerú. (Foto: GEC)
Hay una deuda tributaria de S/13,051 millones en cobranza coactiva concentrada por 8,833 contribuyentes, indica un informe de ComexPerú. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Casi 9 mil empresas que no cumplieron con el pago de sus tienen deudas que suman más de S/ 13 mil millones en cobranza coactiva, alerta un informe de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Según el análisis de ComexPerú, basado en la lista de contribuyentes con mayor deuda en cobranza coactiva de la , hasta fines de setiembre existían un total de 8,833 deudores que acumulan S/ 13,051 millones en deudas coactivas.

Ese monto sería equivalente al 5.7% de los ingresos recaudados por la Sunat durante 2025 y también es comparable al 5.1% del presupuesto público inicial de 2026, lo que pudo significar más recursos para atender demandas sociales.

¿Quiénes concentran la deuda?

Los ocho primeros deudores identificados por acumulan una deuda de S/ 4,237 millones, lo que representa el 32.5% de todo el monto que se encuentra en cobranza coactiva, es decir, casi un tercio de la deuda.

El primer lugar del ranking lo tiene la subsidiaria de en Perú, que mantiene una deuda total de S/ 1,344 millones. Sin embargo, la empreda ya no opera, pues ingresó a un proceso de liquidación en 2020, durante la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

Los 8 mayores deudores concentran S/4,237 millones de deuda tributaria. (Imagen: ComexPerú)
Los 8 mayores deudores concentran S/4,237 millones de deuda tributaria. (Imagen: ComexPerú)

En segundo lugar aparece La empresa estatal tiene S/ 729 millones de deuda tributaria en cobranza coactiva a consecuencia de la crisis operativa y financiera que enfrenta desde hace varios años.

Le siguen empresas como Agro Pucalá (S/552 millones), Pomalca (S/487 millones), y Odebrecht (S/361 millones).

Pero la deuda coactiva no se concentra solo en empresas que mantienen operaciones. El informe de ComexPerú señala que, de total de deudores, unos 145 se encuentran en proceso de liquidación y acumulan S/ 1,594 millones en deuda.

Asimismo, 680 deudores corresponden a personas naturales con RUC. En conjunto, estas personas acumulan S/840 millones de deuda tributaria en cobranza coactiva.

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