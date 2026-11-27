¿Qué señales de inversión ven en las empresas?

Lo veo con mucho optimismo. En la banca lo notamos en las conversaciones con los clientes y en sus solicitudes de financiamiento. Hay mucha actividad en sectores como minería y automotor. Eso refleja que hay ganas de invertir y apostar por el país. El Niño será un reto a comienzos del próximo año y puede generar presión sobre algunas empresas, aunque la mayoría llega bien preparada.

¿Cuánto crecerán las colocaciones corporativas este año?

Este año vamos a crecer aproximadamente 10% en colocaciones. Es un ritmo saludable, considerando la volatilidad electoral de mediados de año. Hay muchas operaciones de refinanciamiento para asegurar condiciones ante la tendencia al alza de las tasas. También estamos viendo financiamientos a largo plazo para inversiones de capital y para adquisiciones. Eso muestra que hay apetito por invertir en el país.

¿Cuándo empezaron a verse créditos a plazos más largos?

La cartera estaba más orientada al corto plazo. En la segunda mitad del año empezamos a ver más financiamiento a largo plazo para inversiones de capital, con plazos acordes con los flujos de caja de los proyectos.

¿Cómo va el financiamiento para adquisiciones?

Había mucho movimiento a fines del año pasado. La actividad se frenó a mediados de año y luego repuntó por encima de los niveles de diciembre del 2025 y enero del 2026. Para el próximo año vemos optimismo entre los inversionistas que quieren entrar al Perú y entre los actores locales dispuestos a acompañar esas operaciones.

¿Cómo se preparan las empresas para El Niño?

Es un reto. Veo a las empresas bien preparadas para enfrentarlo, tanto por su estructura de capital como por su capacidad de gestión. Con el Plan FEN del BCP estamos revisando la situación de unas 450 empresas. Evaluamos su posición crediticia y las visitamos para entender sus necesidades y adecuar el financiamiento al periodo de mayor presión. La idea es ayudarlas a recuperarse rápido.

¿Qué esperan para las tasas de financiamiento?

En el corto plazo esperamos que las tasas suban. Ya vemos clientes que contratan coberturas y toman financiamiento a dos o tres años antes de nuevas alzas. Buscan proteger sus balances y, una vez que pase el pico de tasas, reperfilar su deuda a plazos más largos.

¿Cómo ve el 2027?

Lo vemos con optimismo. El primer semestre será desafiante, pero las condiciones macroeconómicas y la capacidad de las empresas les permitirán enfrentar ese periodo y salir mejor posicionadas.

¿Cuál será el foco del BCP en banca corporativa?

Queremos ser el banco principal de nuestros clientes y fortalecer la asesoría. Para eso hay que entender bien a cada empresa, conocer su ciclo y acompañarla en las distintas etapas.