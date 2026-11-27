Esta transformación es el “corazón” del IX Foro Internacional de Economía Circular (FIEC), que se desarrolla el 26 y 27 de noviembre en Lima y que está a cargo de la Unión Europea (UE), el Ministerio del Ambiente del Perú (Minam), el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El diálogo especializado busca generar espacios de colaboración entre autoridades, empresarios, representantes de la academia, organismos internacionales y la sociedad civil.

Protección ambiental y desarrollo económico

Durante el primer día del encuentro, Alessandro Rossi, encargado de negocios de la Delegación de la UE en Perú, expresó que la transición circular, más allá de ser una acción ambiental, es una estrategia medular para fortalecer la resiliencia económica, reducir dependencias y optimizar la eficiencia de recursos en un contexto internacional complejo.

Enumeró, así, los sectores en Perú con potencial de aplicación “verde”: el turismo, la agricultura, la industria y la acuicultura. “Por eso venimos promoviendo la integración de prácticas de economía circular en 13 cadenas de valor desplegadas en ocho regiones del Perú, que involucran a más de 200 negocios vinculados con actividades agrícolas, industriales, acuícolas y turísticas” , sostuvo.

“Con esta misma convicción hemos apoyado la conformación y consolidación de espacios regionales de articulación multiactor y público-privados en economía circular en cinco regiones: Piura, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque y Cusco”, agregó.

Como complemento a estas acciones, Rossi resaltó que la UE asignó más de S/ 3.5 millones a un fondo concursable no reembolsable para ayudar a las micro y pequeñas empresas peruanas a financiar e integrar la economía circular en sus procesos.

Alessandro Rossi, encargado de negocios de la Delegación de la UE en Perú. (Foto: cortesía de la UE)

Al respecto, Vladimiro Huaroc, quien encabeza el Ministerio del Ambiente (Minam), agradeció el respaldo de la UE en esta agenda compartida y enfatizó que la protección ambiental y el desarrollo económico no son opuestos: se fortalecen mutuamente.

Asimismo, cuestionó la idea insostenible de extraer, consumir y desechar recursos como si la naturaleza fuera infinita. “En esencia, la economía circular consiste en aprender a no desperdiciar lo que ya tenemos. [...] Un cambio para recuperar, reparar, reutilizar y darles una nueva vida a los materiales es entender que aquello que hoy consideramos un residuo puede convertirse en una oportunidad económica, en empleo, en innovación y en bienestar para las familias”, dijo el ministro.

En ese contexto, le adelantó a Gestión que, de cara al 2027, la prioridad es acelerar las inversiones sostenibles mediante la agilización de las certificaciones ambientales sin reducir la rigurosidad técnica ni los estándares de protección.

Ejecutivo en sintonía con el empresariado

Como la agenda “verde” debe sostenerse en un esfuerzo que atraviese las políticas de diversos sectores, cinco despachos ministeriales mostraron su disponibilidad y especificaron sus compromisos.

María Ysabel Valle, directora general de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción (Produce), indicó que desde la cartera promueven la transformación productiva al articular la sostenibilidad ambiental con la competitividad empresarial en la industria, la pesca y la acuicultura.

Precisó que, desde 2020, han transversalizado este enfoque en sus direcciones y organismos adscritos y que, además, han conformado un grupo de trabajo multisectorial —sector público, gremios empresariales y academia— para identificar y corregir las trabas regulatorias.

Asimismo, han implementado la Calculadora de Circularidad, el Manual de Economía Circular y servicios especializados en 12 Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE). Todo ello se suma a una inversión acumulada de S/ 54 millones en financiamiento climático mediante ProInnovate al 2025.

Entre sus avances también destaca la reconversión de parques industriales tradicionales hacia modelos ecoeficientes. Para el futuro, Produce busca escalar la adopción de esta práctica amigable en mipymes, fortalecer los Acuerdos de Producción Limpia (APL) y fomentar la diversificación productiva mediante el aprovechamiento de residuos y subproductos en alianza con la cooperación internacional.

Por su parte, Samuel Torres, director de Estudios Económicos de la Dirección General de Políticas Agrarias del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), contó que la cartera ha orientado su estrategia de economía circular a responder a la pérdida de productividad de los suelos. Por ello, con una planificación enfocada al 2030, el sector trabaja junto a la cooperación internacional en una guía metodológica de buenas prácticas agrarias y una calculadora digital para identificar potencialidades circulares en los predios.

Vladimiro Huaroc, cabeza el Ministerio del Ambiente (Minam). (Foto: cortesía de la UE)

En el ámbito pecuario, que involucra al 70% de los productores, promueven sistemas silvopastoriles para evitar la deforestación, restaurar pastos, reducir el estrés del ganado y reaprovechar el estiércol sólido como abono y el líquido para la generación de biogás. En efecto, los sistemas silvopastoriles combinan árboles y arbustos forrajeros, pasturas y ganado en un mismo terreno para mejorar la productividad y la sostenibilidad.

Adicionalmente, frente al alza de los fertilizantes sintéticos importados, el Midagri desarrolla estudios para elaborar abono orgánico nacional a partir de residuos domésticos, pesqueros y gallinaza.

A su turno, Héctor Benítez, director general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), resaltó que la economía circular es clave para pasar de un esquema tradicional de desecho a la valorización de recursos y la resiliencia hídrica. Para ello, el sector cuenta con una Hoja de Ruta aprobada en 2024, un plan de implementación al 2025, una comisión sectorial y la incorporación del principio circular en la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento.

En el aspecto operativo, la cartera promueve la generación de energía mediante biogás y la transformación de las plantas de tratamiento de aguas residuales para procesar lodos en biosólidos que se emplean en la remediación minera.

Sus siguientes metas incluyen escalar estas experiencias a todas las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), publicar una resolución ministerial con valores de reúso de agua tratada para parques y jardines, y fijar estándares de reúso agrícola en coordinación directa con el Midagri.

Sophia Dávila, directora de Asuntos Ambientales Turísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se sumó a la exposición ministerial y remarcó que integrar la sostenibilidad en los servicios turísticos representa una oferta nacional más competitiva a nivel internacional.

Hasta el momento, uno de los logros centrales es la aprobación de la Hoja de Ruta de Economía Circular en Turismo, ya que convierte al Perú en el primer país de Latinoamérica en contar con aquella guía. En cuanto al financiamiento, el ministerio incorporó criterios de circularidad en la asignación de S/ 7 millones del fondo Turismo Emprende y prevé publicar próximamente un manual de buenas prácticas adaptado a las pequeñas empresas turísticas.

Claudia Ato, directora general de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente (Minam),recordó que la cartera actúa como ente rector al liderar la articulación territorial. Por ello, además de contar con la Hoja de Ruta al 2030, el Minam proyecta aprobar el Plan de Acción Nacional de Compras Públicas Sostenibles para integrar criterios ambientales en las contrataciones del Estado.

Como parte de sus acciones prioritarias, el ministerio actualizará de forma participativa las normativas de Neumáticos Fuera de Uso y Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y elaborará nuevos regímenes especiales para baterías y plásticos.

EL DATO

De acuerdo con las proyecciones de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030, la implementación de la economía circular podría aportar S/ 13,908 millones al PBI nacional y generar más de 300,000 empleos, con inversiones públicas y público-privadas estimadas entre S/ 2,820 millones y S/ 2,876 millones.