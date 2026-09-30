Emergent Cold Soluciones Integrales S.A.C., filial peruana de la compañía de logística y almacenamiento en frío Emergent Cold, obtuvo un préstamo de mediano plazo de hasta US$ 19.9 millones del Banco de Crédito del Perú (BCP), equivalente a S/67.4 millones al 29 de septiembre, de acuerdo al portal LexLatin.

El financiamiento se suma a la estrategia de expansión de la compañía, que opera cuatro plantas de cadena de frío: en Piura, Lurín y dos en Callao.

Emergent Cold ofrece servicios de logística para productos que requieren temperatura controlada y cuenta con operaciones en distintos mercados de América Latina. En Perú, su oferta incluye transporte, almacenamiento, logística portuaria, depósito aduanero, blast freezing y servicios de valor agregado.

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Expansión regional

La operación de financiamiento llega luego de que Emergent Cold obtuviera el año pasado un préstamo de hasta US$ 250 millones de un grupo de bancos liderado por CPPIB Credit Investments, operación que la compañía destinó a financiar próximas adquisiciones y el desarrollo de proyectos, según información de LexLatin.

En 2025, además, Emergent Cold amplió su presencia en Perú con la adquisición de Frialsa, como parte de una estrategia de crecimiento en América Latina y el Caribe. La compañía también adquirió posteriormente Comfrio, en Brasil.

La empresa, establecida en Brasil en 2021, brinda servicios de almacenamiento y logística de alimentos a temperatura controlada a través de una red regional, y cuenta con 110 almacenes frigoríficos en 11 países latinoamericanos.

Emergent Cold LatAm cuenta con una red de 110 almacenes frigoríficos distribuidos en 11 países de América Latina. (Foto: Emergent Cold)

En Perú, la adquisición de Frialsa permitió a Emergent Cold ampliar significativamente su capacidad local. La compañía pasó de alrededor de 163,000 a 340,000 m3 de almacenamiento, mientras que sus posiciones de pallets aumentaron de unas 20,000 a 41,000.

Posteriormente, Emergent Cold adquirió uno de los dos centros de distribución de Megacentro en Lurín, con más de 29,000 m2 de área construida. En ese momento, la compañía señaló que contemplaba un plan de inversión de alrededor de US$ 100 millones en Perú y evaluaba nuevas oportunidades de expansión.

En la operación con el BCP, el estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas y el equipo legal interno de Emergent Cold asesoraron a la prestataria. El nuevo préstamo refuerza la posición financiera de la filial peruana en un momento en que Emergent Cold viene ampliando su infraestructura y presencia en el mercado latinoamericano de cadena de frío.