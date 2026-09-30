En Perú, la compañía opera cuatro almacenes en Piura, Callao y Lurín, donde ofrece servicios de almacenamiento, transporte y logística para productos a temperatura controlada. (Foto: Emergent Cold)
En Perú, la compañía opera cuatro almacenes en Piura, Callao y Lurín, donde ofrece servicios de almacenamiento, transporte y logística para productos a temperatura controlada. (Foto: Emergent Cold)
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Redacción Gestión
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, filial peruana de la compañía de logística y almacenamiento en frío Emergent Cold, obtuvo un préstamo de mediano plazo de hasta US$ 19.9 millones del , equivalente a S/67.4 millones al 29 de septiembre, de acuerdo al portal LexLatin.

El financiamiento se suma a la estrategia de expansión de la compañía, que opera .

ofrece servicios de logística para productos que requieren temperatura controlada y cuenta con operaciones en distintos mercados de América Latina. En Perú, su oferta incluye transporte, almacenamiento, logística portuaria, depósito aduanero, blast freezing y servicios de valor agregado.

Expansión regional

La operación de financiamiento llega luego de que obtuviera el año pasado un préstamo de hasta US$ 250 millones de un grupo de bancos liderado por CPPIB Credit Investments, operación que la compañía destinó a financiar próximas adquisiciones y el desarrollo de proyectos, según información de LexLatin.

En 2025, además, , como parte de una estrategia de crecimiento en América Latina y el Caribe. La compañía también adquirió posteriormente Comfrio, en Brasil.

La empresa, establecida en Brasil en 2021, brinda servicios de almacenamiento y logística de alimentos a temperatura controlada a través de una red regional, y cuenta con 110 almacenes frigoríficos en 11 países latinoamericanos.

Emergent Cold LatAm cuenta con una red de 110 almacenes frigoríficos distribuidos en 11 países de América Latina. (Foto: Emergent Cold)
Emergent Cold LatAm cuenta con una red de 110 almacenes frigoríficos distribuidos en 11 países de América Latina. (Foto: Emergent Cold)

En Perú, la adquisición de Frialsa permitió a Emergent Cold ampliar significativamente su capacidad local. La compañía pasó de alrededor de 163,000 a 340,000 m3 de almacenamiento, mientras que sus posiciones de pallets aumentaron de unas 20,000 a 41,000.

Posteriormente, Emergent Cold adquirió uno de los dos centros de distribución de Megacentro en Lurín, con más de 29,000 m2 de área construida. En ese momento, la compañía señaló que .

En la operación con el BCP, y el equipo legal interno de Emergent Cold asesoraron a la prestataria. El nuevo préstamo refuerza la posición financiera de la filial peruana en un momento en que Emergent Cold viene ampliando su infraestructura y presencia en el mercado latinoamericano de cadena de frío.

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