Zoomlion Perú, subsidiaria de la multinacional china fundada en 1992 y dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de maquinaria para la construcción, minería, agricultura e industrias conexas, proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento de 250% en facturación respecto al año anterior. ¿Qué factores harán posible este crecimiento de tres dígitos?
La empresa comentó que este resultado estará impulsado por el desempeño registrado durante el primer semestre y por la expansión de sus operaciones en distintas regiones del país. En detalle, la operación de Perú reportó un incremento de 235% en su facturación y de 169% en la comercialización de equipos durante los primeros seis meses del año, frente al mismo periodo de 2025.
Franco Miglio, director comercial de Zoomlion para Perú, Ecuador y Bolivia, destacó que el desempeño responde principalmente a la consolidación de la compañía en las líneas de maquinarias para concreto y movimiento de tierras, que representaron el 41% y 33% de sus ventas, respectivamente, durante el primer semestre.
A esos factores, se sumó la incorporación de la línea de minería, cuya comercialización comenzó este año y que ya representa el 10% de la facturación de la empresa. Para el cierre de 2026, Zoomlion Perú espera haber comercializado 40 camiones mineros.
¿Cómo avanza la expansión al interior del país?
Como parte de su estrategia de crecimiento, Zoomlion Perú iniciará operaciones antes de fin de año en Cajamarca, Ica y Pucallpa. De esa manera, alcanzará presencia en nueve ciudades del país.
La expansión también contempla la inauguración de un flagship store en Lurín y de un nuevo almacén de 5,000 metros cuadrados (m2) en Ate. Asimismo, Zoomlion ampliará sus locales de Piura, Trujillo y Arequipa, siendo estos dos últimos considerados hubs regionales.
“En total, cerraremos el año con diez showrooms en nueve ciudades, contando con almacenes en Lima, Trujillo, Arequipa y Pucallpa”, señaló Miglio.
El ejecutivo afirmó que el desempeño de la compañía responde también a la valoración que viene teniendo el mercado peruano, basada en la disponibilidad inmediata de equipos, inventario de repuestos y un servicio postventa a nivel nacional.
Zoomlion Perú opera desde finales de 2022 y, además del mercado peruano, atiende desde el país las operaciones en Ecuador y Bolivia. La subsidiaria cuenta con ocho líneas de negocio: equipos para concreto, movimiento de tierras, montacargas, plataformas de trabajo aéreo, grúas torre, grúas móviles, minería y agricultura.