Zoomlion Perú, subsidiaria de la multinacional china fundada en 1992 y dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de maquinaria para la construcción, minería, agricultura e industrias conexas, proyecta cerrar el 2026 con un crecimiento de 250% en facturación respecto al año anterior. ¿Qué factores harán posible este crecimiento de tres dígitos?

La empresa comentó que este resultado estará impulsado por el desempeño registrado durante el primer semestre y por la expansión de sus operaciones en distintas regiones del país. En detalle, la operación de Perú reportó un incremento de 235% en su facturación y de 169% en la comercialización de equipos durante los primeros seis meses del año , frente al mismo periodo de 2025.

Franco Miglio, director comercial de Zoomlion para Perú, Ecuador y Bolivia, destacó que el desempeño responde principalmente a la consolidación de la compañía en las líneas de maquinarias para concreto y movimiento de tierras, que representaron el 41% y 33% de sus ventas, respectivamente, durante el primer semestre.

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A esos factores, se sumó la incorporación de la línea de minería, cuya comercialización comenzó este año y que ya representa el 10% de la facturación de la empresa . Para el cierre de 2026, Zoomlion Perú espera haber comercializado 40 camiones mineros .

Zoomlion Perú ampliará su presencia regional con el inicio de operaciones en Cajamarca, Ica y Pucallpa antes de finalizar el 2026. (Foto: Zoomlion).

¿Cómo avanza la expansión al interior del país?

Como parte de su estrategia de crecimiento, Zoomlion Perú iniciará operaciones antes de fin de año en Cajamarca, Ica y Pucallpa. De esa manera, alcanzará presencia en nueve ciudades del país.

La expansión también contempla la inauguración de un flagship store en Lurín y de un nuevo almacén de 5,000 metros cuadrados (m2) en Ate. Asimismo, Zoomlion ampliará sus locales de Piura, Trujillo y Arequipa, siendo estos dos últimos considerados hubs regionales.

“En total, cerraremos el año con diez showrooms en nueve ciudades, contando con almacenes en Lima, Trujillo, Arequipa y Pucallpa”, señaló Miglio.

El ejecutivo afirmó que el desempeño de la compañía responde también a la valoración que viene teniendo el mercado peruano, basada en la disponibilidad inmediata de equipos, inventario de repuestos y un servicio postventa a nivel nacional.

Zoomlion Perú opera desde finales de 2022 y, además del mercado peruano, atiende desde el país las operaciones en Ecuador y Bolivia. La subsidiaria cuenta con ocho líneas de negocio: equipos para concreto, movimiento de tierras, montacargas, plataformas de trabajo aéreo, grúas torre, grúas móviles, minería y agricultura.