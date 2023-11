El congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo Carbajo demandó a la presidenta Dina Boluarte no permitir que haya maquinaria paralizada en la región Piura, cuando faltan pocas semanas para que se inicien las lluvias que amenazan ser bastante intensas porque los especialistas pronostican que el Fenómeno del Nino será bastante fuerte.

Expresó su preocupación al constatar que, pese al anunciado efecto destructivo de El Niño, hay maquinaria pesada sin uso cuando se debería usar en el reforzamiento de las defensas para evitar las inundaciones que amenazan a las ciudades piuranas cuando hay lluvias.

“No puede haber maquinaria paralizada con telarañas ni los días domingo. Se debe trabajar (...) Ya estamos próximos a la quincena de noviembre, solo queda invocarles y hacerles llegar los informes. al parecer es maquinaria de Autoridad de la Reconstrucción con Cambios”, afirmó el congresista, quien preside la comisión especial de seguimiento a emergencias y gestión de riesgo de desastres-civid 19.

Niño Global en su cuenta regresiva

Acompañado de autoridades regionales, el parlamentario por Ica inspeccionó los trabajos de descolmatación en los rio Limón, Pusmalca y visitó las zonas de los Potreros, la Esperanza, Chorro Blanco y otros que están expuestos a las inundaciones cuando las lluvias son intensas y los ríos se desbordan.

“Debo afirmar que todo sigue igual, el gobierno no ha hecho su trabajo en esta zona”, anotó y reiteró su advertencia a la presidenta Boluarte de acelerar los trabajos porque solo faltan cuatro semanas para que empiecen las lluvias en el norte, pero con especial intensidad en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Ante la gravedad de la situación que se viene en el norte del país, convocó ayer a una sesión descentralizada de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos del Congreso de la República.

El ciclón Yaku ha causado intensas lluvias en la costa norte del país.

Doroteo se pronunció luego que el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki adelantó que es muy difícil que Perú pueda estar completamente preparado para afrontar los efectos destructivos que provocará el Fenómeno El Niño en pocas semanas.

“Nunca vamos a estar preparados al 100% (para El Fenómeno El Niño), no se puede predecir. (…) Quiero destacar el rol del gobierno en estos meses, que hemos podido hacer lo que el tiempo nos ha permitido. No podemos hacer obras de gran infraestructura porque el tiempo no lo permite”, indicó en una entrevista radial.

