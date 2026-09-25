Viviendas. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará este miércoles 30 de setiembre en Lima el quinto remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las facilidades que se les brindaron.

Entre los bienes a rematar destacan una casa en Villa El Salvador y una vivienda de dos pisos en Piura, junto con departamentos en Chorrillos y Surco. La oferta incluye, además, oficinas y un local industrial en Lurigancho.

También se subastarán depósitos ubicados en Surco, Surquillo y San Miguel, que ofrecen opciones tanto residenciales como comerciales. Asimismo, se cuentan con estacionamientos en San Isidro y Surco, reforzando la oferta en zonas de alta demanda.

Por otro lado, destacan los terrenos disponibles para los postores, como un predio urbano en Pachacamac, otro en Carabayllo, un terreno en Castilla (Piura) y un terreno rural en Guadalupe (Ica), que brindan posibilidades para negocios agrícolas o en zonas urbanas. Finalmente, se incluyen dos tiendas en San Juan de Lurigancho.

(Fuente: Andina)
(Fuente: Andina)

¿Cómo participar?

Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas aquí o llamar a los celulares 970 589 308 y 964 408 217. La inscripción y participación es totalmente gratuita.

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