La finlandesa Metso, proveedor global de tecnología para el procesamiento de minerales, comenzó a fabricar localmente mallas para zarandas en Perú, incorporando esta capacidad a su operación de manufactura para atender las necesidades de mantenimiento y reposición de las operaciones mineras con mayor rapidez y flexibilidad.

La compañía dio a conocer esta nueva capacidad el 21 de septiembre de 2026, en un anuncio en el que informó que la producción ya se realiza en su Fábrica de Revestimientos de Molinos, ubicada en la Zona Industrial Vulcano, en Lima. La planta, con más de una década de experiencia en manufactura, funciona como un hub regional de Metso y ahora incorpora la fabricación local de mallas PS para zarandas customizadas.

Para esta nueva operación, Metso incorporó una máquina inyectora con la que puede fabricar más de 28,000 paneles al año, en formatos de 1x1 y 1x2 pies. La producción utiliza prensas de inyección de caucho de 40 y 60 Shore y materiales de alta resistencia a la abrasión y al desgaste, de acuerdo con los requerimientos de las operaciones de procesamiento de minerales.

Primeros resultados

La nueva capacidad ya comenzó a mostrar sus primeros resultados. Metso suministró los primeros lotes de mallas para zarandas a un importante cliente del centro-norte del país y actualmente realiza pruebas para atender los requerimientos de otro importante cliente minero en Perú.

Estos primeros avances marcan el inicio de una nueva etapa para la manufactura local de Metso y amplían las alternativas disponibles para las operaciones mineras, particularmente en aplicaciones donde la disponibilidad de componentes, los tiempos de respuesta y la adaptación a las condiciones de cada operación son relevantes.

“Esta nueva capacidad nos permite acercar la fabricación al lugar donde nuestros clientes enfrentan sus desafíos operacionales, reduciendo distancias y mejorando nuestra capacidad para responder a sus requerimientos”, señaló Jesús Azambuja, gerente de la fábrica de revestimientos de molinos de Metso en Perú.

La operación cuenta además con el respaldo del laboratorio de control de materiales y calidad de Metso en Perú, que verifica las características y el desempeño de los productos fabricados localmente. Así, la compañía busca asegurar que las mallas producidas en el país mantengan las especificaciones y estándares globales de Metso.

“Para nosotros es fundamental que el desarrollo de capacidades locales vaya acompañado de los mismos estándares de calidad que aplicamos globalmente”, afirmó Azambuja. Con esta incorporación, la fábrica de revestimientos de molinos amplía su rol como plataforma de manufactura para Perú y la región, fortaleciendo las capacidades locales de Metso y su atención a las operaciones mineras.