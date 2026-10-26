Sunat adjudicó contratos a un consorcios vinculado con empresas deudoras por S/ 124 millones. Foto: Cuarto Poder
Sunat adjudicó contratos a un consorcios vinculado con empresas deudoras por S/ 124 millones. Foto: Cuarto Poder
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Redacción Gestión
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vinculado con empresas que adeudan más de S/ 124 millones al Estado.

Según Cuarto Poder, uno de los contratos fue firmado con el consorcio Creta, integrado por las empresas Arsenal Security, Creta Security y Morgan del Oriente, para brindar vigilancia en Lima.

Morgan del Oriente concentra la mayor deuda con S/123’241,000. Según el reportaje, también registra incumplimientos relacionados con EsSalud y la ONP.

Arsenal Security, por su parte, mantiene deudas coactivas superiores a S/1.4 millones desde 2020. La investigación señaló que sus obligaciones fueron reportadas a centrales de riesgo y que un informe consultado registra 49 pagos incumplidos.

Según el reportaje, Creta Security, Arsenal Security S.A.C. y el empresario Carlos Trisolini, fundador de Morgan del Oriente, comparten una dirección legal en un edificio residencial. La fundadora de Arsenal, Jhoselly Vivanco Serna, registró un domicilio en San Juan de Lurigancho y declaró trabajar de manera independiente como asistente contable.

Por otro lado, la Sunat ya había resuelto un contrato con el Consorcio Arsenal por impagos de sueldos y gratificaciones en las regiones de Puno, Tacna y Ucayali.

Sin embargo, sostuvo internamente que las normas de contratación pública no impiden adjudicar contratos a empresas con deudas tributarias.

La entidad recaudadora sostuvo que las normas permiten contratar a las empresas con obligaciones tributarias pendientes. Foto: Cuarto Poder
La entidad recaudadora sostuvo que las normas permiten contratar a las empresas con obligaciones tributarias pendientes. Foto: Cuarto Poder

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