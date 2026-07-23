Los seis candidatos que aspiran a suceder a António Guterres al frente de la ONU. (Foto: EFE)
Los seis candidatos que aspiran a suceder a António Guterres al frente de la ONU. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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La carrera para suceder a António Guterres como secretario general de las Naciones Unidas entra en una nueva fase con seis candidatos oficiales que afrontarán una etapa clave de evaluación por parte del Consejo de Seguridad.

La recomendación del Consejo después debe recibir la aprobación por la Asamblea, aunque en la práctica el peso de los cinco miembros permanentes con derecho a veto sigue siendo determinante.

Los aspirantes para este cargo son:

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Michelle Bachelet

La chilena Michelle Bachelet es una de las candidatas con mayor reconocimiento internacional por su trayectoria política y diplomática. Fue presidenta de Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018) y posteriormente ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Su candidatura busca apoyarse en su experiencia al frente de un país latinoamericano, su trabajo en organismos multilaterales y su trayectoria vinculada a derechos humanos, igualdad de género y políticas sociales.

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Michelle Bachelet.
Michelle Bachelet.

Rebeca Grynspan

La costarricense Rebeca Grynspan llega a la carrera con una amplia experiencia en organismos internacionales

Costa Rica propuso a Grynspan para el cargo y su perfil cuenta con experiencia económica, desarrollo sostenible y cooperación internacional. Su candidatura se presenta en un momento en el que la ONU busca reforzar su papel ante desafíos como la desigualdad, la financiación para el desarrollo y la crisis climática.

Rebeca Grynspan.
Rebeca Grynspan.

Rafael Grossi

Argentina propuso a Grossi por su larga carrera diplomática vinculada al control nuclear y la no proliferación. Su experiencia negociadora y su papel al frente del OIEA lo sitúan como uno de los perfiles más vinculados a la seguridad internacional dentro de la actual lista de aspirantes.

Rafael Grossi.
Rafael Grossi.
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Macky Sall

El senegalés Macky Sall fue presidente de Senegal entre 2012 y 2024 y cuenta con experiencia en asuntos regionales africanos.

Su candidatura se presentó por Burundi y posteriormente recibió el respaldo de Senegal. Su presencia introduce en la carrera el peso de África, una región que tradicionalmente reclama mayor representación en los principales puestos de Naciones Unidas.

Macky Sall.
Macky Sall.

María Fernanda Espinosa

La ecuatoriana María Fernanda Espinosa es una diplomática y política con amplia experiencia en la ONU.

Su candidatura la propuso Antigua y Barbuda y se destaca por su experiencia directa dentro del sistema multilateral. Espinosa también fue ministra de Relaciones Exteriores y de Ambiente de Ecuador, con una trayectoria centrada en cambio climático, biodiversidad, igualdad de género y cooperación internacional.

María Fernanda Espinosa.
María Fernanda Espinosa.
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Carolyn Rodrigues-Birkett

La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett es diplomática y representante permanente de Guyana ante las Naciones Unidas. Antes de asumir ese puesto, fue ministra de Asuntos Exteriores de su país y ocupó diferentes responsabilidades gubernamentales sobre asuntos indígenas, desarrollo y agricultura.

Rodrigues-Birkett fue propuesta por Guyana y es la última candidata que se incorpora oficialmente a la lista.

La elección del sucesor de Guterres se desarrollará durante los próximos meses y deberá culminar antes de que finalice 2026, cuando termina el segundo mandato del actual secretario general.

Carolyn Rodrigues-Birkett.
Carolyn Rodrigues-Birkett.

Con información de EFE

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