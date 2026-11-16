Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; y de Xhina Xi Jinping. (Fotos: EFE / AFP).
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de Rusia, Vladimir Putin; y de Xhina Xi Jinping. (Fotos: EFE / AFP).
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Redacción Gestión
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al margen de la cumbre de líderes de la APEC, en un encuentro que tendrá el control del armamento nuclear entre sus principales asuntos.

después de que el Kremlin confirmara la semana pasada que las tres potencias habían acordado celebrar el encuentro.

La Casa Blanca había adelantado antes que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales nucleares, aunque rebajó las expectativas sobre posibles resultados inmediatos.

“No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares”, explicó un funcionario estadounidense.

Por su parte, y expresó su confianza en que tenga un “efecto terapéutico para la situación internacional”.

El encuentro reunirá a los mandatarios de tres potencias nucleares, en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y el conflicto en Irán.

El presidente estadounidense también tiene previsto encontrarse con Xi en una reunión bilateral, en un momento de relativa distensión comercial, tras la prórroga hasta enero de 2027 de la tregua arancelaria entre Washington y Pekín.

Cabe recordar que la cumbre de la APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, ciudad del sureste de China, que acogerá a los líderes de las 21 economías del foro.

Elaborado con información de EFE.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán el 19 de noviembre para abordar el control de armas nucleares, sin expectativas de un acuerdo inmediato. (Fotos: AFP).
Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán el 19 de noviembre para abordar el control de armas nucleares, sin expectativas de un acuerdo inmediato. (Fotos: AFP).

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