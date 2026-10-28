El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Venezuela debería convertirse en un estado estadounidense y elegir a un gobernador en lugar de un presidente. El mandatario hizo el comentario en tono de broma durante un mitin en Corpus Christi, Texas, en apoyo a los candidatos republicanos para las elecciones de medio mandato.

“Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador”, expresó Trump ante sus seguidores.

Tras el evento, estaba previsto que el presidente estadounidense, acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, visitara un buque cargado con petróleo venezolano que atracó en uno de los puertos de Texas.

Durante su intervención, Trump también agradeció al Gobierno venezolano por firmar un acuerdo que concede a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) derechos sobre 17 yacimientos petroleros del país. La empresa matriz de NABEP cuenta con una participación del 35% del Pentágono, según la información proporcionada.

Trump destacó el acercamiento entre Washington y Caracas y agradeció el acuerdo que otorga a NABEP concesiones sobre 17 yacimientos petroleros en Venezuela. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL.

“Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo ahora miles y miles de millones de dólares” , señaló el mandatario.

Venezuela y las reformas electorales

No es la primera vez que Trump menciona la posibilidad de que Venezuela pase a formar parte de Estados Unidos. Sus declaraciones se producen, además, un día después de que el Departamento de Estado anunciara su respaldo a un plan para reformar el sistema judicial y electoral venezolano durante los próximos meses.

Según ese plan, una vez completadas las reformas, Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia. Esto abriría un plazo constitucional de seis meses para convocar elecciones, que podrían realizarse en 2027.

Tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, la administración de Trump restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela y anunció el acuerdo petrolero, que permitiría a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Con información de EFE.