El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que conllevaría a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de 6 meses para la convocatoria de elecciones.

“Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería declarar vacante permanente en la presidencia”, explicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

El funcionario indicó que la declaración de una falta absoluta en la presidencia activa, bajo la actual legislación venezolana, supone un periodo de 6 meses para que se celebren nuevas elecciones.

Los plazos están más o menos en línea con lo dicho públicamente por Dinorah Figuera, la dirigente opositora que encabeza la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 en las actuales conversaciones con el chavismo, quien ha planteado tener un nuevo TSJ antes de que termine el año y la renovación del CNE, aunque sin precisar fecha para esto último.

El funcionario estadounidense precisó que la Administración Trump va a trabajar para garantizar que las negociaciones y las reformas resultantes terminen en una convocatoria electoral.

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“Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones (en Venezuela) en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo”, explicó.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló que la “única vez” que desaconsejó a la líder opositora María Corina Machado regresar a Venezuela fue justo después del terremoto del 24 de junio y aseguró que Washington no tuvo “nada que ver” con los impedimentos que ha afrontado desde entonces para volver al país.

En una rueda de prensa telefónica, Rubio explicó que Washington comunicó “hace muchas semanas” a las autoridades interinas de Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, que debían permitir el regreso de Machado, una petición que, según dijo, fue aceptada y que la opositora decidió regresar este domingo.

“La única vez que yo personalmente le desaconsejé que viajara fue justo después del terremoto. Y la razón fue muy sencilla: en ese momento, desde el punto de vista logístico, nuestro único objetivo era conseguir que entraran en el país tantos aviones con ayuda humanitaria como fuera posible”, detalló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Sobre los impedimentos que Machado ha denunciado para regresar a Venezuela por aire y tierra, Rubio negó que Estados Unidos estuviera involucrado y atribuyó las dificultades a terceros países.

“Había países que no querían que se les viera involucrados. Tienen sus propios intereses en lo que respecta a Venezuela y había países que no querían, por una razón u otra, enemistarse con nadie”, explicó.

Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Albert Ramdin, manifestó este lunes su deseo de que el retorno a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado contribuya a “ampliar el espacio democrático”, la celebración de “elecciones libres” y una “transición democrática” en el país.

Elaborado con información de EFE.