Los mercados mundiales han perdido más de 2 mil millones de barriles de crudo debido a los ataques contra la infraestructura petrolera y los buques cisterna en el estrecho de Ormuz. (Foto: Bloomberg)
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Financial Times
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La guerra de Donald Trump en Irán está impulsando un auge en la producción y exportación de petróleo y gas en las Américas, mientras los clientes se apresuran a asegurar un suministro confiable en medio de la comprensión cada vez mayor de que las disrupciones en el Medio Oriente podrían prolongarse.

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