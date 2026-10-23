El petróleo Brent cotizaba en su nivel más alto desde mayo, mientras se intensificaban los ataques contra Arabia Saudita y la guerra de Estados Unidos con Irán seguía sin resolverse.

El crudo de referencia mundial cotizaba en torno a US$ 116 por barril el viernes, con un avance de más del 5% esta semana, mientras el West Texas Intermediate superaba los US$ 102. Los militantes hutíes respaldados por Irán se atribuyeron recientes ataques contra el puerto saudita de Yanbu, en el mar Rojo, así como ataques mortales contra un yacimiento petrolero y un aeropuerto del reino.

La escalada amenaza con ampliar las hostilidades en torno al estrecho de Ormuz, donde las exportaciones de crudo se han recuperado hasta acercarse a los niveles previos a la guerra. Los precios del petróleo registraron un fuerte avance antes del fin de semana pasado, ya que los operadores se mostraron reacios a mantener posiciones cortas mientras los mercados estaban cerrados. Un patrón similar se observó el viernes.

En la Casa Blanca el jueves, el presidente Donald Trump dijo a periodistas que Estados Unidos ha “golpeado” a Irán y amenazó con ir “un poco más allá”, sin dar más detalles. The New York Times informó esta semana que EE.UU. e Israel han elaborado planes para reanudar los ataques contra la República Islámica después de las elecciones legislativas estadounidenses de principios del próximo mes.

Petróleo va rumbo a ganancia semanal ante escalada de ataques contra Arabia Saudita | El Brent prolonga su avance por tercera semana

El Brent acumula un avance de más de 85% este año debido a la guerra entre EE.UU. e Irán, que se acerca ya a su noveno mes. Los precios de los productos refinados han aumentado aún más rápido, en particular el diésel. Más recientemente, sin embargo, los flujos a través de Ormuz se han disparado, presionando a los mercados físicos incluso mientras suben los futuros.

“Una de las preguntas más frecuentes durante nuestras reuniones con clientes fue por qué los precios del petróleo siguen elevados pese a la aparente recuperación de las exportaciones del golfo Pérsico”, escribieron analistas de Citigroup, entre ellos Francesco Martoccia, en una nota. “Advertiríamos contra extrapolar unos pocos días de mayores flujos como una normalización total de las exportaciones, ya que los aumentos temporales pueden reflejar reducciones de inventarios o la liberación de barriles previamente almacenados”.

Estados Unidos se prepara para un conflicto prolongado con Irán y podría seguir estancado dentro de un año, dijo al Financial Times el embajador de Trump ante Naciones Unidas, Mike Waltz. La Armada de EE.UU. puede mantener su bloqueo de los puertos iraníes durante el “futuro previsible” y la administración está intensificando la presión económica sobre Teherán, agregó.

Aunque los flujos de crudo desde el golfo Pérsico se han recuperado, los envíos de productos petroleros desde la región siguen restringidos. Esa presión, junto con la intensificación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas, ha llevado a los gobiernos a recurrir a sus reservas. Trump también impulsa medidas para reducir los precios antes de las elecciones legislativas, incluido un acuerdo sobre diésel con Moscú.