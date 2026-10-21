Siete empresas se encuentran en carrera para obtener la explotación de un lote petrolero ubicado en la cuenca Talara, en Piura. El proceso permitirá adjudicar un contrato de licencia por 30 años, con el objetivo de atraer nuevas inversiones e incrementar la producción de hidrocarburos en el noroeste del país.

Se trata del Lote 207, conformado por la sección A del actual Lote XIII, cuyo contrato vence en diciembre de 2026. El área comprende 21,911.453 hectáreas y registra una producción promedio de 750 barriles diarios de petróleo.

Perupetro informó que las siete empresas habilitadas y calificadas presentaron este miércoles 21 de octubre sus ofertas técnicas y económicas ante la comisión de selección, como parte del proceso de convocatoria para adjudicar el nuevo contrato de licencia.

Durante el acto público se recibieron los documentos de admisibilidad y las propuestas de los participantes. Sin embargo, las ofertas todavía no han sido evaluadas, por lo que el ganador se conocerá el próximo lunes 26 de octubre.

Perupetro: siete postores buscan adjudicarse el Lote 207. Foto: Petróleo de Texas.

¿Qué empresas compiten por el Lote 207?

De acuerdo con Perupetro, los siete postores que presentaron sus propuestas son:

SPT Energy Group Inc. Offshore Exploration and Production LLC. Red Internacional de Combustibles y Sistemas Avanzados S.A.C. Colombian Green Energy S.A.S. Curefco International Trading and Shipping (CITASCO) BV – La Ponderosa Energy S.A. Sertecpet S.A. – Inventa Energy Enterprises, LLC. Alpha Integral Service E.I.R.L. – Inexport Servis S.A.C. – Empresa de Transportes Romero S.R.L.

Las empresas participantes deberán competir mediante sus compromisos de inversión para desarrollar las actividades de explotación y exploración contempladas en el proceso.

¿Cómo se elegirá al ganador?

La adjudicación del Lote 207 no dependerá únicamente del cumplimiento de los requisitos establecidos por Perupetro, sino también de las inversiones adicionales que los postores estén dispuestos a asumir.

Según las bases del proceso, la buena pro se otorgará al participante que presente el mejor programa de trabajo, considerando los mayores compromisos de inversión destinados al reacondicionamiento y perforación de pozos, tanto de desarrollo como exploratorios.

Estas inversiones deberán ser adicionales al Programa de Trabajo de Desarrollo y Exploratorio establecido previamente por Perupetro.

El próximo 26 de octubre se realizará la apertura de las ofertas y su evaluación en acto público. Ese mismo día, la comisión de selección tiene previsto definir al adjudicatario.

Contrato por 30 años busca elevar producción petrolera

El nuevo contrato de licencia tendrá una vigencia de 30 años y busca garantizar la continuidad de las operaciones en el área, además de promover nuevas inversiones para incrementar la producción petrolera.

Actualmente, el Lote 207 registra una producción promedio de 750 barriles diarios. Con la adjudicación, Perupetro espera impulsar el reacondicionamiento de pozos existentes y la perforación de nuevos pozos de desarrollo y exploración.

La empresa estatal también señaló que el proceso busca generar mayores ingresos para el Estado mediante el aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos.