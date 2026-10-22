El precio del barril de brent para entrega en diciembre subió este jueves un 4 %, hasta 113,17 dólares, en el mercado de futuros de Londres, su nivel más alto desde mayo ante la escalada bélica en Medio Oriente y el temor a nuevas interrupciones del suministro de crudo.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 4,35 dólares respecto al cierre del miércoles, cuando terminó la sesión en 108,82 dólares, y alcanzó durante la jornada un máximo de 113,40 dólares.

El brent repuntó después de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de crudo en el golfo Pérsico. Asimismo, añadió que otros tres habían chocado con minas al oeste del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte mundial de hidrocarburos.

La escalada también afecta a Arabia Saudí, donde los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han llevado a Estados Unidos a ordenar la salida del personal gubernamental no esencial y sus familiares. Estados Unidos también está evacuando efectivos de algunas de sus bases militares en la región ante el aumento de las tensiones.

Por otra parte, The New York Times informó de que el gobierno estadounidense e Israel evalúan una nueva ofensiva contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Según el diario, los planes contemplan una operación militar breve e intensa, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aún debe decidir si la autoriza.

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La subida del crudo este jueves contrasta con la moderación de los precios, cuando las informaciones sobre los contactos de Catar y Pakistán con Irán para facilitar negociaciones con Estados Unidos alimentaron las expectativas de una salida diplomática a la guerra.

Elaborado con información de EFE.