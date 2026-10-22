Precio del petróleo brent sube 4% y llega a US$113,17 ante la escalada bélica en Medio Oriente. Foto: EFE.
Precio del petróleo brent sube 4% y llega a US$113,17 ante la escalada bélica en Medio Oriente. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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su nivel más alto desde mayo ante la escalada bélica en Medio Oriente y el temor a nuevas interrupciones del suministro de crudo.

cuando terminó la sesión en 108,82 dólares, y alcanzó durante la jornada un máximo de 113,40 dólares.

Asimismo, añadió que otros tres habían chocado con minas al oeste del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte mundial de hidrocarburos.

La escalada también afecta a Arabia Saudí, donde los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han llevado a Estados Unidos a ordenar la salida del personal gubernamental no esencial y sus familiares. Estados Unidos también está evacuando efectivos de algunas de sus bases militares en la región ante el aumento de las tensiones.

Por otra parte, The New York Times informó de que el gobierno estadounidense e Israel evalúan una nueva ofensiva contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

La subida del crudo este jueves contrasta con la moderación de los precios, cuando las informaciones sobre los contactos de Catar y Pakistán con Irán para facilitar negociaciones con Estados Unidos alimentaron las expectativas de una salida diplomática a la guerra.

Elaborado con información de EFE.

El brent cerró en su mayor nivel desde mayo, ante el conflicto en Medio Oriente y el temor a interrupciones del suministro. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg
El brent cerró en su mayor nivel desde mayo, ante el conflicto en Medio Oriente y el temor a interrupciones del suministro. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg

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