La petrolera estatal Petroecuador informó este martes de la adjudicación, el pasado miércoles, de dos contratos a la estatal Petróleos del Perú (Petroperú) para exportar 16.2 millones de barriles de crudo Oriente, ventas que generarán ingresos estimados de 1,652 millones de dólares para el Estado ecuatoriano.

El anuncio se produjo mientras el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se encuentra en Lima, donde se reunió con su homóloga peruana, Keiko Fujimori, en el marco del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional.

Tras esa reunión, Petroecuador y Petroperú también firmaron un memorando de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación y la integración energética entre ambos países.

Con estos dos contratos adjudicados la semana pasada, las dos empresas petroleras estatales retomaron sus relaciones comerciales después de cuatro años.

De acuerdo con Petroecuador, uno de los contratos contempla la exportación de aproximadamente 4.32 millones de barriles durante seis meses y el otro, de 11.88 millones de barriles, durante 11 meses.

Ambos incluyen la posibilidad de suministrar volúmenes adicionales, conforme a las condiciones establecidas en los respectivos procesos.

De acuerdo con Petroecuador, uno de los contratos contempla la exportación de aproximadamente 4.32 millones de barriles durante seis meses y el otro, de 11.88 millones de barriles, durante 11 meses. (Imagen: Andina)

La empresa ecuatoriana señaló que el crudo que exportará al país vecino contribuirá al abastecimiento de la Refinería de Talara, en Perú, lo que la convertirá en su “principal proveedor de crudo”.

Petroecuador añadió que estas adjudicaciones representan también “una oportunidad para profundizar la cooperación comercial” con Petroperú, “mediante la identificación de nuevas áreas de interés común, entre ellas el suministro de crudo y derivados, la optimización de infraestructura logística y de almacenamiento, y el transporte marítimo de hidrocarburos”.

El pasado 23 de septiembre, el gerente de Petroecuador, Sebastián Maag, dijo en una entrevista que la petrolera estatal estaba buscando hacer alianzas internacionales que le permitieran enviar parte del crudo que produce a otros países para que fuera refinado y recibir a cambio combustibles, y que una de esas naciones podría ser Perú.

Elaborado con información de EFE