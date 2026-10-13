El presidente Donald Trump acusó el martes a los hutíes de intentar “hacer subir los precios del petróleo” antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

“Los hutíes se están comportando muy mal”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, aunque sin dejar en claro si eso significaba un mayor apoyo militar para Arabia Saudita, enfrentada a estos milicianos.

Trump dice en su mensaje que pensó que los hutíes “habían aprendido la lección hace un año” cuando Estados Unidos los bombardeó “sin piedad”. “Solo dejamos de lanzar ataques cuando lo pidieron”, argumentó.

El presidente se refiere a una campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos contra los hutíes de Yemen en marzo de 2025.

“Estuvieron callados durante mucho tiempo, pero ahora vuelven a aparecer, probablemente a petición de Irán (...), atacando de manera odiosa a Arabia Saudita y tratando deliberadamente de hacer subir los precios del petróleo, sin duda antes de las elecciones estadounidenses” del 3 de noviembre, añadió.

La gran mayoría de las encuestas pronostican que el bando republicano del presidente estadounidense perderá el control de la Cámara de Representantes, debido al descontento de los estadounidenses ante el aumento de los precios, en particular de la gasolina.

Trump declaró el sábado que decidiría “muy rápidamente” si Estados Unidos se suma a los ataques saudíes contra los hutíes de Yemen, como solicita Riad, tras un ataque de estos combatientes proiraníes contra el aeropuerto de Riad.

“Alguien debería explicarles que yo no me presento a las elecciones (...) pero que seguiré aquí después de las elecciones, y que nunca lo olvidaré”, añadió Trump.

El presidente de Estados Unidos dijo que pensó que los hutíes “habían aprendido la lección hace un año” cuando Estados Unidos los bombardeó “sin piedad”. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Los ataques llevados a cabo el sábado por los hutíes contra el aeropuerto de Riad, han dejado un balance de 13 muertos y cientos de heridos, una cifra sin precedentes desde un atentado islamista en 2015.

Principal exportador mundial de crudo y mayor economía de Oriente Medio, Arabia Saudita se ve sacudida por estos nuevos ataques, máxime cuando el reino ya pagaba el precio del conflicto en Oriente Medio, en particular por el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Elaborado con información de AFP