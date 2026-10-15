PetroTal, la petrolera listada en las bolsas de Toronto y Londres que opera el Campo Bretaña del Lote 95, en Loreto, y el Campo Los Ángeles del Bloque 131, entre Huánuco y Ucayali, alista un programa de perforación con el que espera recuperar su producción hacia el cierre del primer trimestre del próximo año.

Al 30 de setiembre, la compañía registró una producción promedio acumulada de 13,076 barriles de petróleo por día (bopd), alrededor de 3% por encima de lo que había proyectado para el 2026, según informó.

Sin embargo, en el tercer trimestre el promedio diario bajó a 11,797 bopd. De ese volumen, 11,465 bopd provinieron del Campo Bretaña y 332 bopd del Campo Los Ángeles.

Para revertir esa tendencia, la empresa perfora el pozo horizontal 25H, el primero de ocho que contempla su programa, que ya alcanzó los 3,360 metros de profundidad. “Con nuestro programa de perforación esperamos que el Campo Bretaña recupere una producción de aproximadamente 20,000 bopd a fines del primer trimestre del próximo año”, estimó Manolo Zúñiga, presidente y CEO de PetroTal.

Perforación de pozo 25H avanza según el cronograma establecido.

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PetroTal y canon petrolero: los millones que llegan a Puinahua

Entre enero del 2022 y setiembre de este año, los aportes de PetroTal al Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua (Fondo 2.5), donde se ubica el Campo Bretaña, superaron los S/ 130 millones.

Con esos recursos se compraron generadores eléctricos para las localidades del distrito. Además, la empresa financió el expediente técnico de un proyecto de electrificación con microrredes solares fotovoltaicas, que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) incluyó en su Programa Multianual de Inversiones con un monto superior a S/ 55 millones. Según Raúl Farfán, vicepresidente de Sostenibilidad de PetroTal, la obra permitiría electrificar el 100% de Puinahua.

En tanto, las transferencias por canon petrolero a Puinahua sumaron S/ 17.5 millones entre enero y setiembre, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Parte de esos recursos financian obras de agua y saneamiento en la Comunidad Nativa de Áncash y el Centro Poblado de Bellavista, que se prevé culminen este año.