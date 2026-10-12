¿Cómo ha ido el negocio de Limagas en Perú?

Ha sido un año bastante desafiante, principalmente por la situación que vivimos en marzo por la rotura del ducto, que significó un desafío importante para la industria. Aún así, en general ha sido un año bueno, estamos cumpliendo las expectativas, y probablemente cerrremos el año con un crecimiento de entre 2% y 4% respecto del año anterior en el negocio de GLP, con un desafío para este último trimestre que tiene que ver con el Fenómeno de El Niño.

Mientras que, si consideramos la operación de Perú como grupo —es decir, la suma de Limagas GLP, Limagas Natural y Limagas EVA (Energía de Valor Ambiental)—, creceremos por encima de 5% respecto de 2025. Solo el negocio de gas natural, que incluye EVA, también crecerá por encima de 5%.

Y es que, para nosotros, el GLP es un negocio maduro. Tenemos dos grandes áreas: envasado y granel, y hemos tenido crecimiento en ambas. Sin embargo, la que viene creciendo con mayor fuerza, y donde hemos mejorado la cobertura, es el negocio de envasado. Hemos incorporado nuevos clientes a la cartera de Limagas y queremos seguir trabajando en ese aspecto.

En Limagas creemos que Perú todavía tiene un amplio espacio de crecimiento tanto en el negocio de envasado como en el de granel. Además, en 2026 ampliamos nuestra distribución hacia Iquitos y Pucallpa. Actualmente, Limagas cuenta con ocho plantas de GLP a nivel nacional.

¿Qué medidas están tomando para asegurar la continuidad de la operación ante el Fenómeno de El Niño?

Venimos trabajando desde hace varios meses para reforzar nuestra estructura, principalmente desde el punto de vista del almacenamiento, asegurándonos de que todas nuestras plantas estén funcionando correctamente, anticipando mantenimientos y verificando temas internos. También estamos reforzando la logística.

Hemos incorporado unidades spot de camiones para estar mejor preparados y hemos buscado rutas alternativas. Sin embargo, todo dependerá de qué tan fuerte sea el impacto. La afectación a las rutas es un factor sobre el que hay poco que hacer, pero todo lo que depende de nosotros y la anticipación lo hemos trabajado.

¿Y qué impacto podría tener este escenario en el precio del GLP?

A nivel de precios, el GLP está sujeto al escenario internacional. Eso es principalmente lo que lo afecta. Nosotros estamos tomando los resguardos desde el punto de vista de las deficiencias internas para que el impacto sea el menor posible, pero es difícil estimar qué va a pasar con los precios. Va a depender mucho de la magnitud del impacto.

Más allá de este escenario, ¿dónde están viendo las principales oportunidades de crecimiento?

El negocio de Limagas se divide en dos grandes líneas: GLP o gas licuado y gas natural. El primero es relativamente maduro, aunque el mercado crece entre 2% y 3% anual. En gas natural, el mayor crecimiento viene de las estaciones de servicio para camiones de larga distancia.

Tenemos un negocio llamado EVA Energy, que se hace cargo de las estaciones. Partimos en 2024 con 10 camiones y hoy tenemos más de 450 camiones de larga distancia que se abastecen en nuestras instalaciones. Tenemos expectativas de crecimiento para 2027 y los años siguientes.

Ignacio Schneider, gerente general de Limagas.

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Nuevas estaciones para el transporte de larga distancia

¿Qué propuesta tienen para este año en términos de crecimiento?

Hoy tenemos siete estaciones operativas y, dentro del plan, hay cinco más en construcción . Vemos bastante espacio de crecimiento y deberíamos cerrar 2027 con 12 o 13 instalaciones. Por el lado del gas licuado, no tenemos un proyecto concreto todavía, pero sí estamos evaluando alternativas para mejorar el almacenamiento y, eventualmente, contar con infraestructura de importación.

¿Y eso sería en Lima o también en provincias?

Las estaciones que tenemos actualmente están principalmente en la zona sur, mientras que las nuevas deberían permitirnos ampliar la cobertura hacia el norte, centro y sur del país. Hay estaciones mixtas y otras que serán exclusivamente de GNL. De las cinco que están en construcción, dos también suministrarán GNV.

Actualmente, Limagas cuenta con una participación de 78% en el mercado de GNL, con 483 de los 620 camiones inscritos. Las estaciones de GNL del sur abastecen parte del corredor minero en Coporaque, Cusco, y próximamente se sumará Yura, en Arequipa.

¿La inversión por estación continúa bordeando el millón de dólares?

Sí, se mantiene más o menos. Va variando el porcentaje dependiendo de de la inflación y de otras variables, pero en general continúa bordeando el millón de dólares lo que cuesta cada estación.

El crecimiento viene principalmente por los camiones de larga distancia. También tenemos oferta de GNV para vehículos particulares y de menor escala, pero la que viene creciendo con mayor fuerza es la del transporte de larga distancia. Es donde genera más beneficio, porque es una alternativa mucho más conveniente frente al diésel y ofrece una autonomía que permite recorrer distancias relevantes.

¿Qué buscan conseguir con esta red de estaciones?

La gracia de las estaciones, más que su funcionamiento individual, es que generan un corredor que permita a los transportistas cubrir sus necesidades a lo largo del recorrido.

Limagas avanza en la construcción de una planta de regasificación en Piura para fortalecer el abastecimiento de gas natural en el norte del Perú y atender la demanda del sur de Ecuador.

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Limagas explora nuevas fuentes para abastecer el mercado de GLP

¿Qué espacio tiene el GLP en Perú?

El GLP sigue siendo nuestro negocio principal y creemos que todavía tiene bastante espacio para crecer. Más de 8 millones de hogares peruanos cocinan con GLP y, según el nstituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de 3 millones de hogares todavía cocinan con leña. Asimismo, más de 1.3 millones de hogares son beneficiarios del Vale FISE.

Limagas cuenta con más de 10% de participación de mercado en GLP y con ocho plantas distribuidas en el país, que permiten tener cobertura nacional.

¿Qué están evaluando para complementar la producción local de GLP?

Nosotros lo que estamos pensando, más que en exploración dentro de Perú, es en construir una infraestructura de almacenamiento que permita importar GLP de otros países, complementar la producción que podamos tener internamente con importaciones porque desde hace un par de años el consumo interno crece más que la producción local.

¿De dónde podría venir ese GLP importado?

Actualmente, las principales importaciones vienen de Estados Unidos, pero Argentina podría convertirse en un proveedor del mercado peruano y latinoamericano. Vaca Muerta tiene un potencial importante, aunque todavía requiere inversiones para desarrollarlo.

En Argentina, Vaca Muerta puede producir gas natural y gas licuado. Perú requiere importar GLP, porque la producción de gas natural supera el consumo interno y, por tanto, no es necesario importar este último. Si Argentina desarrolla las inversiones que está planteando durante los próximos cinco años, podría convertirse en una alternativa para abastecer a Perú, Chile y otros mercados de la región.

¿Argentina podría competir con la producción local?

La producción local será siempre la primera opción para el mercado peruano. En el caso de Vaca Muerta, se trata de una expectativa de mediano y largo plazo. Hace poco estuvimos en un en un congreso donde comentaron cuáles son los avances. Hoy día es potencial.

Limagas cuenta con una empresa de trading del grupo con varios años de experiencia en el traslado de gas desde Estados Unidos hacia Chile, conocimiento que podría aprovecharse para fortalecer el abastecimiento de gas que requiere Perú si se desarrolla infraestructura de importación.

Limagas evalúa nuevas alternativas en su transición energética

¿Qué avances tienen en BioGLP y BioGNL?

En BioGLP no estamos haciendo avances concretos, aunque seguimos monitoreando esta alternativa porque creemos que puede ser interesante en los próximos años. Hoy todavía no tiene escala y comercialmente no hay espacio.

Y lo que sí hemos avanzado como grupo es en BioGNL. En el sur de Chile tenemos una planta que produce BioGNL y actualmente hay camiones circulando con este combustible.

En Perú estamos evaluando si podemos avanzar en ese sentido, pero todavía no tenemos avances concretos respecto de lo que planteamos en 2024 [cuando Limagas señaló a Gestión que trabajaba con algunos clientes en el desarrollo de una planta de biogás natural y que esperaba tenerla en funcionamiento hacia 2028]. La experiencia de Chile nos sirve para evaluar si podemos replicar algo similar en Perú.

¿Qué cambió respecto al plazo que habían previsto para 2028?

Más que mantener 2028 como una fecha concreta, estamos ampliando el plazo y mirando hacia 2030. No con una fecha exacta, pero ese es el rango de tiempo que estamos que estamos viendo.

¿Cómo vienen avanzando los proyectos de energía solar en sus plantas?

Es parte del plan que tenemos para disminuir la huella de carbono de nuestras plantas. La planta de Chiclayo opera desde mediados de 2025 con energía solar y los resultados han sido positivos: aproximadamente un tercio de la energía que requiere la planta proviene de los paneles solares.

Ha sido un proyecto exitoso y estamos evaluando replicarlo en otras zonas, entre ellas Arequipa. Por las características de la energía solar, podemos llegar a cubrir aproximadamente 30% a 35% de las necesidades energéticas de una planta, que es lo que estamos logrando actualmente en Chiclayo.

¿Qué nuevas oportunidades están viendo en el segmento industrial?

Nosotros estamos presentes en distintos sectores de la industria, como agropecuario, minería, comercio y agroindustria. Además, tenemos dos proyectos de generación eléctrica con GLP en zonas aisladas, ambos operativos en dos grandes clientes mineros, y varios proyectos más en evaluación.

Es un segmento que antes no estaba explorado y en el que vemos expectativas de seguir creciendo, a través de la generación eléctrica con GLP para industrias.