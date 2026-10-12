Limagas apuesta por ampliar el uso del gas natural en el transporte de carga pesada y fortalecer su presencia fuera de Lima.
Limagas apuesta por ampliar el uso del gas natural en el transporte de carga pesada y fortalecer su presencia fuera de Lima.
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Dax Canchari Reyes
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Limagas cumple 65 años de operación en Perú en un año marcado por la rotura del ducto ocurrida en marzo y los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño. Pese a este escenario, la operación peruana apunta a crecer por encima de 5% en 2026, con el negocio de gas natural avanzando a un mayor ritmo que el GLP. En entrevista con Gestión, el gerente general de Limagas, Ignacio Schneider, detalla la expansión de su red para transporte de larga distancia, la nueva infraestructura que construye en el norte del país y los proyectos que evalúa para reforzar el abastecimiento de GLP.

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