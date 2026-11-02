Octubre comenzó retando el escenario anterior, donde se esperaba una fluctuación del dólar entre S/3,32 y S/3,39, pero septiembre cerró en S/3,433, tras una subida de 1,8%, la mayor en seis meses, y hasta el momento octubre marca una tendencia al 3.4. La recuperación del dólar global, el petróleo elevado y las expectativas de mayores tasas estadounidenses explicaron buena parte del movimiento.
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Sin embargo, extrapolar esa tendencia hacia noviembre sería apresurado, en lo que va de octubre retrocedió de 3.45 a 3.43, algunos analistas anticipan una corrección adicional durante las primeras semanas de noviembre. Las condiciones externas todavía favorecen parcialmente al dólar, pero el cobre, los flujos comerciales y las perspectivas monetarias empiezan a ofrecer un contrapeso.
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En el frente externo, la Reserva Federal sigue siendo determinante, en septiembre elevó su tasa hasta 3,75% a 4%, mientras el rendimiento del Treasury a diez años pasó de 4,80% a 5,30%. Este movimiento encarece el financiamiento internacional y aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares.
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No obstante, los resultados mixtos de la economía estadounidense, generan dudas sobre nuevas subidas. Por ejemplo, el PCE subyacente de agosto alcanzó 3%, frente al 3,3% esperado, y se generaron nuevos empleos menores al previsto. Ambos resultados moderaron las expectativas de endurecimiento monetario y favorecieron una corrección del dólar.
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El petróleo añade incertidumbre, el Brent cerró septiembre en US$98, después de superar los US$100 durante el mes. La posibilidad de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán reduce temporalmente las presiones, pero Ormuz continúa representando un riesgo para la oferta energética. Una escalada podría reactivar la inflación y sostener tasas internacionales elevadas. Mientras que el cobre opera en dirección contraria, con cotización en máximos históricos, favorecen los términos de intercambio y los ingresos de exportación peruanos.
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Localmente, en octubre el BCRP ha decidido mantener su tasa de referencia en 4,25%, la inflación interanual alcanzó 4,5% en septiembre (principalmente por combustibles y electricidad) mientras la inflación sin alimentos y energía permaneció en 1,8%. El Banco Central proyecta una convergencia hacia 2%, aunque reconoce riesgos asociados con El Niño y Medio Oriente.
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Escenario base: S/3,34-S/3,42. Para noviembre contemplamos una corrección moderada, respaldada por una Fed menos agresiva, cobre elevado y estabilidad monetaria local.
Escenario de apreciación: S/3,28-S/3,34. Una pausa de la Fed, menor tensión en Ormuz y continuidad de los precios del cobre favorecerían al sol. Este escenario se aproxima a las previsiones de BBVA para diciembre, aunque exige una recuperación más rápida de la moneda peruana.
Escenario de presión: S/3,42-S/3,50
La Fed vuelve a subir las tasas de interés, el petróleo se sitúa por encima de US$100 y rendimientos elevados de los Treasuries podrían mantener la demanda por dólares. El BCRP moderaría movimientos abruptos, sin necesariamente impedir una depreciación gradual.
Escenario de estrés: S/3,50-S/3,62
El rango anterior comenzaba en S/3,48. Una escalada en Medio Oriente, mayores presiones inflacionarias y una Fed más restrictiva podrían llevar el dólar hacia S/3,60. Los efectos de El Niño añadirían riesgos locales, especialmente sobre precios y actividad económica.
¿Qué esperar de noviembre? El dólar conserva soporte por las tasa Fed, pero los últimos datos de inflación y empleo empiezan a cuestionar la continuidad del endurecimiento monetario. Perú mantiene condiciones externas favorables y un BCRP que optó por la cautela. El retorno hacia S/3,35 parece nuevamente posible, aunque dependerá de que el petróleo no vuelva a alterar las expectativas inflacionarias. La evolución de Ormuz y la reunión del BCRP del 12 de noviembre permitirán evaluar si la corrección del dólar tiene continuidad.
Luis Mendiola Contreras es profesor de Finanzas de ESAN University