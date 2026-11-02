Octubre comenzó retando el escenario anterior, donde se esperaba una fluctuación del dólar entre S/3,32 y S/3,39, pero septiembre cerró en S/3,433, tras una subida de 1,8%, la mayor en seis meses, y hasta el momento octubre marca una tendencia al 3.4. La recuperación del dólar global, el petróleo elevado y las expectativas de mayores tasas estadounidenses explicaron buena parte del movimiento.

Sin embargo, extrapolar esa tendencia hacia noviembre sería apresurado, en lo que va de octubre retrocedió de 3.45 a 3.43, algunos analistas anticipan una corrección adicional durante las primeras semanas de noviembre. Las condiciones externas todavía favorecen parcialmente al dólar, pero el cobre, los flujos comerciales y las perspectivas monetarias empiezan a ofrecer un contrapeso.

En el frente externo, la Reserva Federal sigue siendo determinante, en septiembre elevó su tasa hasta 3,75% a 4%, mientras el rendimiento del Treasury a diez años pasó de 4,80% a 5,30%. Este movimiento encarece el financiamiento internacional y aumenta el atractivo de los activos denominados en dólares.

No obstante, los resultados mixtos de la economía estadounidense, generan dudas sobre nuevas subidas. Por ejemplo, el PCE subyacente de agosto alcanzó 3%, frente al 3,3% esperado, y se generaron nuevos empleos menores al previsto. Ambos resultados moderaron las expectativas de endurecimiento monetario y favorecieron una corrección del dólar.

El petróleo añade incertidumbre, el Brent cerró septiembre en US$98, después de superar los US$100 durante el mes. La posibilidad de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán reduce temporalmente las presiones, pero Ormuz continúa representando un riesgo para la oferta energética. Una escalada podría reactivar la inflación y sostener tasas internacionales elevadas. Mientras que el cobre opera en dirección contraria, con cotización en máximos históricos, favorecen los términos de intercambio y los ingresos de exportación peruanos.

Localmente, en octubre el BCRP ha decidido mantener su tasa de referencia en 4,25%, la inflación interanual alcanzó 4,5% en septiembre (principalmente por combustibles y electricidad) mientras la inflación sin alimentos y energía permaneció en 1,8%. El Banco Central proyecta una convergencia hacia 2%, aunque reconoce riesgos asociados con El Niño y Medio Oriente.

Escenario base: S/3,34-S/3,42. Para noviembre contemplamos una corrección moderada, respaldada por una Fed menos agresiva, cobre elevado y estabilidad monetaria local.

Escenario de apreciación: S/3,28-S/3,34. Una pausa de la Fed, menor tensión en Ormuz y continuidad de los precios del cobre favorecerían al sol. Este escenario se aproxima a las previsiones de BBVA para diciembre, aunque exige una recuperación más rápida de la moneda peruana.

Escenario de presión: S/3,42-S/3,50

La Fed vuelve a subir las tasas de interés, el petróleo se sitúa por encima de US$100 y rendimientos elevados de los Treasuries podrían mantener la demanda por dólares. El BCRP moderaría movimientos abruptos, sin necesariamente impedir una depreciación gradual.

Escenario de estrés: S/3,50-S/3,62

El rango anterior comenzaba en S/3,48. Una escalada en Medio Oriente, mayores presiones inflacionarias y una Fed más restrictiva podrían llevar el dólar hacia S/3,60. Los efectos de El Niño añadirían riesgos locales, especialmente sobre precios y actividad económica.

¿Qué esperar de noviembre? El dólar conserva soporte por las tasa Fed, pero los últimos datos de inflación y empleo empiezan a cuestionar la continuidad del endurecimiento monetario. Perú mantiene condiciones externas favorables y un BCRP que optó por la cautela. El retorno hacia S/3,35 parece nuevamente posible, aunque dependerá de que el petróleo no vuelva a alterar las expectativas inflacionarias. La evolución de Ormuz y la reunión del BCRP del 12 de noviembre permitirán evaluar si la corrección del dólar tiene continuidad.

Luis Mendiola Contreras es profesor de Finanzas de ESAN University