La inflación de octubre fue 0.56% a nivel nacional y 0.57% en Lima Metropolitana (incluido el Callao). La tasa anualizada, para el periodo de doce meses terminado en octubre, fue 4.83% y 5.25%, respectivamente. El informe de precios del INEI indica que tanto el Fenómeno de El Niño (FEN) costero como el aumento de los precios internacionales de los combustibles fueron los factores que incidieron en esos números tan elevados. La inflación anualizada de Lima, que tanto el MEF como el BCR usan para sus anuncios y proyecciones, continuó fuera del rango meta –que es entre 1% y 3%–.

En concreto, el INEI informó que el FEN costero afectó negativamente la cosecha de choclo, arveja, zanahoria, cebolla, distintas variedades de papa, frutas y la producción de azúcar rubia, entre otros, además de la pesca de especies como bonito y jurel, lo que provocó problemas de abastecimiento en los mercados y, por ende, su encarecimiento. Pero el incremento del precio de esos y otros alimentos también estuvo influenciado por el mayor costo de su transporte, pues el alza de los precios de combustibles, detalla el INEI, se trasladó a los costos logísticos internos de comercialización y, en consecuencia, en los precios finales al consumidor.

La inflación anualizada de alimentos y bebidas no alcohólicas fue 5.54% al cierre de octubre, mientras que la de transporte trepó hasta 14.52%, la única variación de dos dígitos entre las doce divisiones de consumo. De hecho, el transporte parece haber incidido más que el FEN en las ciudades con mayor inflación.

Los combustibles se han encarecido desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán, el 28 de febrero, pues este país respondió con ataques a refinerías y campos de petróleo y gas de aliados estadounidenses en el golfo Pérsico, así como a bloqueos en el estrecho de Ormuz. Los rebeldes hutíes, en Yemen y apoyados por el régimen iraní, también han puesto de su parte bloqueando la salida del mar Rojo al océano Índico. Así que la inflación en Perú es resultado, en gran medida, de las belicosas decisiones que han tomado Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

La semana pasada, hubo elecciones parlamentarias en Israel. Netanyahu y sus aliados de extrema derecha no obtuvieron mayoría, pero los analistas consideran que será complicado que la oposición conforme un nuevo Gobierno. Y mañana serán las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. Si el partido Demócrata gana la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, será difícil que Trump siga gobernando como hasta ahora.