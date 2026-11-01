La entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) informó este domingo de un nuevo incidente en el estrecho de Ormuz, después de que el capitán de un buque mercante comunicara una llamada de socorro de otra embarcación que habría sido alcanzada por un proyectil de origen desconocido.

Según un comunicado de la UKMTO, el capitán del buque mercante informó de que había recibido una llamada de emergencia (“Mayday”) a través del canal 16 de radio VHF, en la que otra embarcación alertaba de haber sido alcanzada por un proyectil cuya procedencia y naturaleza no han sido determinadas.

La entidad británica recomendó a los buques que navegan por la zona extremar las precauciones y comunicar cualquier actividad sospechosa, mientras las autoridades investigan lo sucedido.

Irán anunció que un superpetrolero chocó con una mina cuando trataba de cruzar el estrecho de Ormuz. (Captura de video).

En los últimos días se han registrado varios incidentes con embarcaciones en aguas próximas a Omán.

Incidentes anteriores

El pasado viernes, la Marina Real omaní evacuó a los veinticinco tripulantes de un buque mercante con bandera de Panamá, identificado como el ‘RITI’, que había sido atacado y se incendió a 1.6 millas náuticas de la costa de la provincia de Musandam, mientras que un día antes otro barco se incendió y terminó hundiéndose a unas nueve millas náuticas al norte de Khasab.

La sucesión de incidentes ha provocado también reacciones de varios países y organismos regionales.

El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, condenó este domingo el ataque contra el buque gasero catarí ‘Al Maida’, propiedad de la compañía Qatar Gas Transport Company (Nakilat), mientras navegaba por aguas del golfo Pérsico el pasado viernes.

Los incidentes tienen lugar en medio de las tensiones regionales derivadas de la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y de las advertencias de Teherán sobre las consecuencias de una eventual reanudación de las operaciones militares contra territorio iraní.

Estrecho ¿abierto o cerrado?

Irán sostiene que el estrecho de Ormuz permanece cerrado y ha informado desde principios de octubre de al menos dieciséis incidentes relacionados con buques y petroleros, entre ataques y choques con minas navales.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró que más de 3,000 buques comerciales habían atravesado esta vía marítima durante los últimos seis meses con apoyo de sus fuerzas.

Washington mantiene, además, el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra Teherán, mientras continúan estancadas las negociaciones para poner fin al conflicto.

Elaborado con información de la Agencia EFE