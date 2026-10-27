Retratos del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en Teherán. Fotógrafo: Atta Kenare/AFP/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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El líder supremo de Irán reiteró las condiciones para poner fin a la guerra con Estados Unidos, mientras una ofensiva diplomática regional busca evitar nuevos enfrentamientos en el golfo Pérsico.

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