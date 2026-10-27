El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, tachó hoy de ‘terrorismo económico’ las acciones de Estados Unidos que causan peligrosas subidas de los hidrocarburos, durante su intervención en la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), la llamada ‘OPEP del gas’.

“El terrorismo económico, en forma de bloqueos naval y aéreo estadounidense contra Irán, además de la presión de Washington sobre otros países para que cumplan con este bloqueo, son acciones ilegales que desestabilizan gravemente los mercados energéticos”, denunció.

También añadió que las intervenciones militares estadounidenses en la región del Golfo Pérsico no solo afectan a los actores regionales, sino que también perturban el proceso de fijación de precios, suministro y transporte de energía, lo que amenaza el crecimiento económico mundial.

Al mismo tiempo, Pezeshkian ofreció a los inversores internacionales beneficios en el sector del petróleo y el gas de su país.

“Los inversores extranjeros sin correr ningún riesgo pueden aprovechar incentivos y beneficios, que ofrecemos en los sectores de petróleo, gas y petroleoquímico”, subrayó.

El presidente ruso, Vladímir Putin (segundo desde la derecha), y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian (segundo desde la izquierda), posan para una fotografía junto a los jefes de las delegaciones que participan en la 8.ª Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF) en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026. La cumbre reúne a jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del GECF. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV

Según Pezeshkian, a pesar de las sanciones impuestas sobre Teherán, Irán pudo aumentar la capacidad de producción de gas natural a 300,000 millones de metros cúbicos diarios.

Comentando el discurso de su homologo persa, el presidente ruso, Vladímir Putin, coincidió en que “las sanciones ilegales” solamente tienen consecuencias dañinas.

“Usted prestó atención a las sanciones ilegales, que algunos países imponen en el sector energético. Estoy completamente de acuerdo con que solo tienen las consecuencias dañinas para todos los actores del mercado, tanto productores, como exportadores de gas”, destacó.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. Desde el inicio de las acciones militares Teherán trata de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz como medida de presión.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, culpó el lunes a Irán del comienzo de la guerra. “Nosotros no hemos empezado la guerra con Irán. Irán ha empezado la guerra con nosotros”, afirmó.