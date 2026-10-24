El Ejecutivo aprobó la incorporación de un nuevo socio estratégico de Petroperú para la explotación del Lote 192, ubicado en la región Loreto.

La medida autoriza la participación de Petroloreto S.A.C., subsidiaria de la petrolera egipcia Cheiron Holdings Egypt Limited, en el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del yacimiento.

La modificación fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 023-2026-EM, publicado el 23 de octubre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

Tras la publicación de la norma, Petroperú suscribió con Petroloreto S.A.C. y Perupetro los acuerdos asociativos para el desarrollo del lote: el Contrato de Inversión Conjunta y el Acuerdo de Operación Conjunta.

Ambos instrumentos establecen las condiciones para la inversión y operación compartida del yacimiento durante los próximos 27 años.

De acuerdo con lo aprobado, Petroloreto S.A.C. tendrá una participación del 75% en el contrato y asumirá el rol de operador del Lote 192 . Por su parte, Petroperú mantendrá el 25% restante.

La asociación busca impulsar la recuperación operativa del yacimiento y reactivar la producción petrolera en Loreto, como parte del proceso de recuperación de las actividades del Lote 192.

Con este acuerdo, Petroperú apunta a retomar la producción de petróleo en el yacimiento, fortalecer la actividad energética nacional y contribuir al desarrollo económico de la región.

Rehabilitación de la zona podría retrasar la producción

El presidente de Perú-Petro, Esteban Bertarelli, señaló en una entrevista con El Comercio que el Lote 192 podría volver a producir petróleo un año y medio, después de la firma del contrato con Cheiron.

En esa línea, el funcionario indicó que el yacimiento requiere una rehabilitación integral debido a que permanece paralizado desde el 2020.

Entre los trabajos pendientes, detalló la implementación de 600 kilómetros de nuevas vías de acceso para llegar a las baterías de producción, así como el reemplazo de las bombas sumergibles, que podrían estar deterioradas. Bertarelli precisó que Cheiron asumirá la inversión necesaria para reactivar las operaciones del lote.

Asimismo, indicó que el acuerdo contempla la creación de un fideicomiso para pagar las deudas pendientes con los proveedores del Lote 192.

Sobre la capacidad del nuevo socio, sostuvo que Cheiron cuenta con respaldo financiero y experiencia operativa, pues gestiona campos petroleros en Egipto, México y Rumania, con una producción de 132.000 barriles diarios.

RESERVAS ESTIMADAS EN 127 MILLONES DE BARRILES DE PETRÓLEO

El Lote 192, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, cuenta con reservas técnicas recuperables estimadas en 127 millones de barriles de petróleo, según información difundida por Petroperú. Así, este yacimiento se constituye en la mayor reserva de petróleo del Perú .

Asimismo, el yacimiento acumula una producción histórica superior a los 737 millones de barriles, lo que lo posiciona como el de mayor producción acumulada de la cuenca Marañón.

A abril de 2025, Petroperú estimaba que el lote podía alcanzar una producción de campo de 12,000 barriles diarios. La empresa también proyectó que su reactivación contribuiría al abastecimiento de crudo de la Nueva Refinería Talara y a la generación de más de 1,000 puestos de trabajo, además de dinamizar la economía de Loreto.