Alrededor de 32,762 viviendas nuevas se venderán en Lima Metropolitana hasta el cierre del año 2025, lo que significará un crecimiento de 22% respecto al año pasado, cuando se vendieron 26,784 inmuebles, psegún proyectó Credicorp Capital.

Numa León, director ejecutivo de Real Estate de Credicorp Capital, señaló que las ventas aumentaron de 17,000 unidades en 2023 a más de 26,000 en 2025 y superarían las 32,000 este año.

La proyección de ventas para 2026 equivale a cinco veces el volumen registrado en 2017, cuando se vendieron 6,494 viviendas en Lima Metropolitana.

“Podría crecer cinco veces el nivel de las ventas si comparamos el registro del 2017 con lo previsto para el 2026. Entonces, hay un incremento claro en las ventas, pero todavía ese número no reduce el déficit habitacional”, señaló durante la conferencia “Mercado inmobiliario peruano: perspectivas y oportunidades”.

En el evento, realizado de manera online, León señaló que existe una demanda estructural de viviendas, pese al ingreso de nuevos proyectos cada año.

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Según directivo, sería necesario alcanzar ventas de entre 200,000 y 250,000 viviendas anuales para comenzar a reducir el déficit habitacional.

“Todos observamos, cuando pasamos por la ciudad, torres de construcción y obras, pero persiste una demanda profunda y ese es uno de los grandes desafíos porque seguimos sin conectar esa gran demanda con el capital y el financiamiento para desarrollar la nueva oferta”, añadió.