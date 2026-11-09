Pandero Casa diversifica su oferta y prepara su ingreso a nuevos mercados regionales. Foto: Pamdero Casa
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Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

A 62 días de cerrar el 2026, Pandero Casa, una de las unidades de negocio del sistema de fondos colectivos, registra un crecimiento de dos dígitos frente al año anterior y alista la ampliación de su portafolio y su presencia en nuevas ciudades del país. A una década de su creación, ¿cuáles son los planes de expansión de esta unidad de negocio y qué nuevos mercados buscará desarrollar en 2027?

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