Fiorella Poggi Dongo, gerente comercial de Pandero Casa, contó a Gestión que la unidad de negocio alcanzó los US$ 78 millones en colocaciones (vinculados a los certificados que adquieren los participantes del fondo) al cierre de septiembre, lo que representa un crecimiento de 30% frente al 2025.

La ejecutiva destacó que, tras cumplir diez años desde su creación en septiembre de 2016, Pandero Casa prevé cerrar el 2026 con un nuevo hito en colocaciones. “ Vamos a llegar a nuestros primeros US$ 100 millones colocados para este 2026 ”, afirmó.

En esa línea, recordó que el modelo permite a los asociados acceder a certificados para financiar distintos objetivos relacionados con la vivienda, desde la compra de un inmueble hasta su construcción o remodelación. La adjudicación de estos certificados se realiza mediante sorteos o remates.

En cuanto al ritmo de adjudicaciones, la ejecutiva señaló que, durante los últimos tres meses, la empresa se ha acercado a los 100 adjudicados mensuales. “Eso es muy bueno porque estamos hablando de 100 familias que ya pueden cumplir el sueño de la casa propia”, comentó.

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Pandero Casa alcanzó los US$ 78 millones en colocaciones al cierre de septiembre y prevé llegar a los US$ 100 millones al finalizar el 2026. Foto: Pandero Casa

¿Quiénes participan en este fondo colectivo?

La vocera manifestó que cerca del 50% de los participantes de este fondo colectivo son trabajadores independientes, en su mayoría solteros y con edades entre los 30 y 50 años. Además, precisó que el 60% reside en Lima y Callao, mientras que el resto se encuentra en otras regiones del país.

“Tenemos una gran variedad de perfiles dentro de los que adquieren estos certificados, pero estamos enfocados en un producto que es una alternativa al financiamiento tradicional”, expresó.

En cuanto al destino de los certificados, la ejecutiva indicó que el 70% de los asociados los utiliza para adquirir inmuebles, mientras que el resto los destina a construcción, pago de hipotecas o remodelaciones .

Justamente, la empresa acaba de sumar a su portafolio un producto dirigido a financiar ampliaciones y remodelaciones de viviendas, principalmente de cocinas y baños, con certificados de US$ 16,000 . La propuesta busca atender a familias que no encuentran alternativas de financiamiento en el sistema tradicional.

“Vemos que el segmento de autoconstrucción y remodelación básicamente es un segmento muy grande”, expresó Poggi. Según detalló, este mercado registra una facturación cercana a los S/ 35,000 millones y comprende alrededor de 1.2 millones de familias que se autofinancian para realizar mejoras en sus viviendas. De ese universo, el 50% destina los recursos a remodelar cocinas y baños.

El nuevo producto contempla cuotas mensuales de US$ 270 y una cuota de administración anual de 3.6%. Con esta propuesta, Pandero Casa espera facturar US$ 6 millones y llegar a unas 400 familias durante su primer año completo, hasta octubre o noviembre de 2027 .

“Nuestro foco es poder llevar un producto mucho más accesible a esta necesidad que hemos encontrado”, remarcó.

Con certificados de US$ 16,000, Pandero Casa ingresa al segmento de ampliaciones y remodelaciones de viviendas. La compañía espera llegar a unas 400 familias durante el primer año completo del producto. Foto: Pandero Casa

¿Qué planes se ha trazado para 2027?

En el ámbito comercial, Pandero Casa cuenta con 23 puntos de venta físicos, ubicados en centros comerciales y oficinas en provincias. Sin embargo, el canal digital concentra la mayor parte de sus colocaciones. “ Cerca del 60% de lo que nosotros colocamos viene a través de nuestro canal digital . Entonces, es un canal muy fuerte para el desarrollo de Pandero Casa”, remarcó.

Asimismo, la firma busca ampliar su presencia regional. Tras ingresar a Cusco y Chiclayo, este año inició operaciones en Piura. Para 2027, prevé ingresar a dos nuevas regiones, una en el norte y otra en el centro del país . “Pese a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, mantenemos la apuesta por ampliar nuestra cobertura y llegar a más familias. Por ejemplo, registramos cinco adjudicaciones en Piura durante su primer mes de operaciones”, resaltó.

De cara a 2027, Pandero Casa mantendrá el foco en sus productos de adquisición de inmuebles y remodelación. Para el negocio de adquisiciones, proyecta un crecimiento de 15% en la facturación. “Pandero Casa necesita conocerse mucho más”, sostuvo Poggi.

En esa línea, recordó que, durante sus diez años de operación, Pandero Casa ha beneficiado a 1,400 familias mediante adjudicaciones . Actualmente, otras 3,200 familias forman parte de sus fondos y se encuentran a la espera de adjudicación.