La policía detuvo a comienzos de este mes al expresidente Santiago Peña —el vendedor internacional de Paraguay, angloparlante y habituado a viajar por el mundo— y a su extitular del banco central, Carlos Carvallo, por cargos de corrupción relacionados con el colapso de Ueno Bank, que dejó a más de 2.9 millones de clientes sin acceso a su dinero.

Fitch Ratings colocó el miércoles a Paraguay en vigilancia para una posible rebaja de su calificación crediticia debido a las posibles consecuencias económicas y fiscales del colapso de Ueno. El riesgo soberano de Paraguay ha subido unos 30 puntos básicos desde septiembre, hasta 134. Aunque sigue siendo bajo para los estándares latinoamericanos, el aumento ha interrumpido, por ahora, una tendencia de largo plazo de disminución del riesgo percibido por los inversionistas.

Los empresarios locales aplaudieron la rapidez con la que actuó el Congreso, que destituyó a Peña apenas tres días después de que los reguladores cerraran Ueno. Los inversionistas extranjeros son más reticentes a creer que todo haya quedado resuelto. Los bonos internacionales del banco, que comenzaron noviembre por encima de 85 centavos por dólar, se han desplomado hasta unos 5 centavos.

El escándalo de Ueno prácticamente ha cerrado los mercados internacionales de capital a los emisores corporativos paraguayos y obligará al gobierno a pagar mayores costos de endeudamiento, a medida que los inversionistas exijan una prima de riesgo más alta, señaló César Fernández , socio de Alpha Credit Advisors.

“Esta situación ha debilitado las instituciones”, dijo Fernández en una entrevista telefónica desde Londres. “Ahora tenemos que ser más cuidadosos al invertir porque debemos incorporar al establishment político como uno de los factores de nuestro proceso de inversión”.

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Enclavado entre Argentina y Brasil y sin salida al mar, Paraguay es relativamente nuevo en los mercados internacionales de capital: colocó su primer bono soberano en 2013. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional lo ha situado durante años entre los últimos puestos de Sudamérica.

Sin embargo, el rápido crecimiento, una política económica creíble y el alineamiento con las administraciones estadounidenses reforzaron la reputación de Paraguay. Moody’s Ratings le otorgó grado de inversión en 2024, seguida por S&P Global Ratings en diciembre pasado. El Banco Interamericano de Desarrollo celebró su reunión anual en Asunción, la capital del país, a comienzos de este año.

Hasta hace muy poco, Washington apostaba firmemente por Paraguay. En octubre, Peña se reunió en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, días después de recibir al subsecretario de Estado Chris Landau en Asunción. Carvallo también presidió las reuniones del Fondo Monetario Internacional.

Ciertamente, la economía paraguaya continúa registrando un sólido crecimiento, la inflación está por debajo del 2% y la inversión extranjera directa ha aumentado de manera sostenida durante años. Los fundamentos simplemente han quedado eclipsados por el daño reputacional.

La credibilidad del banco central como regulador bancario también se vio afectada después de que Carvallo, quien anteriormente había dirigido la empresa predecesora de Ueno, desestimara las preocupaciones sobre las operaciones del banco antes de su colapso. La autoridad monetaria comenzó la semana pasada a reembolsar a los ahorristas de Ueno con recursos del fondo de garantía de depósitos.

“Es perentorio que el banco central recupere lo más rápido posible su credibilidad y reputación, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo a periodistas el martes por la noche el nuevo presidente del banco central, Jorge Schreiner.

Carteles de protesta adornan una sucursal cerrada de Ueno Bank en Asunción, Paraguay, el 7 de noviembre. Fotógrafa: Maria Magdalena Arrellaga/Bloomberg

Recuperar la confianza no será fácil. OTP Bank, el mayor banco de Hungría, se mostraba entusiasmado apenas en agosto después de elevar su participación en Ueno a casi el 10%. Ahora registrará un cargo de US$ 32 millones por esa inversión, una experiencia que el subdirector ejecutivo Laszlo Bencsik calificó de “muy mala y desagradable”.

“No sabíamos de los problemas, ni tampoco el regulador”, dijo Bencsik a periodistas el miércoles tras la publicación de los resultados del banco húngaro. “Recién nos enteramos ahora y para entonces ya era demasiado tarde”.

El fabricante de prendas de mezclilla Jorge Bunchicoff nunca imaginó que un banco importante como Ueno pudiera quebrar y arrastrar al presidente en su caída. Radicado en Paraguay, recibió decenas de llamadas de inversionistas preocupados, incluidos brasileños que evaluaban poner en pausa sus proyectos. Dice que algunos seguirán adelante.

“La reacción de las instituciones quedó expuesta de buena manera. Se desarrolló en menos de dos semanas, con una agilidad para mí muy sorprendente”, señaló Bunchicoff , cofundador de Blue Design, cuya fábrica cerca de Asunción exporta jeans de alta gama a EE.UU., Reino Unido y Japón. “Mi visión es que salimos fortalecidos”.

La ganadería y la agricultura, pilares de la economía paraguaya, deberían sufrir pocas repercusiones por el escándalo de Ueno pese al daño que causó a la reputación del país, señaló el empresario uruguayo Rodrigo Artagaveytia, cuya empresa de servicios agrícolas Everdem administra más de 42,000 cabezas de ganado en Paraguay.

El sector “que sí podría verse más afectado es el forestal, donde hay una apuesta mayor a grandes capitales institucionales que lógicamente van a mirar con otros ojos y prestar más atención”, especialmente si el grado de inversión del país queda amenazado, dijo Artagaveytia.

El fondo uruguayo de capital privado IBF Negocios sigue adelante con negociaciones para adquirir dos empresas paraguayas por casi US$20 millones, indicó el director general y cofundador, Hugo Benedetti. Pero, debido a los acontecimientos recientes, nuevas inversiones en Paraguay quedan descartadas por ahora, señaló.

“Esto no le va a salir gratis a Paraguay”, dijo Benedetti sobre Ueno. “Creo que el mundo inversor va a pasar factura. La gente va a ser más cauta. Nosotros no pensamos detener nuestras inversiones, pero sí vamos a ser más cautos”.